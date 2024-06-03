Новые подробности первого показа мод в челябинском Париже

Как под софиты Эйфелевой башни вынесли платье с элементами из сусального золота

«Царевна Лебедь» выплыла на подиум челябинского села Париж. Грандиозный фешен-показ Парижской недели моды прошел под сводами копии Эйфелевой башни. Знаете ли вы, что на создание царского наряда, ставшего кульминацией показа, было использовано 300 метров фатина, французское кружево, жемчуг и ювелирные украшения? Еще больше потрясающих фото и новых фактов о коллекциях, которые блистали на подиуме в глубинке Южного Урала, — в нашем фоторепортаже.

Свои коллекции представили местные талантливые дизайнеры, а специальным событием мероприятия стал показ Ольги Маляровой, финалистки проекта «Подиум», участницы многих выставок в Париже, Милане и Токио.





Колоритное село Париж не просто так было выбрано организаторами мероприятия: одноименное название с модной мировой столицей и уменьшенная копия самого символа Парижа — Эйфелевой башней зрелищно вписались в показ и концепцию самого мероприятия.





Подобный модный показ в селе — это редкость. Организаторы решились на такой эксперимент, и он удался.



Самим сельчанам этот день тоже запомнится надолго. В повседневной жизни далекие от моды, люди стали зрителями масштабного фешен-показа.

Свои авторские коллекции представили уральские дизайнеры, среди которых были KOTOVA, Маруся Боярова, PASESHNIK, ЭтноFresh, DAO и другие.





Они привезли коллекции, выполненные в своем фирменном стиле: у кого-то это вечерние образы необычных форм и фактур, кто-то представил коллекцию, полностью связанную вручную, и показал уникальное платье ручной вязки, которое представлено в двух вариантах (одно находится в Москве) и стоимость которого достигает 300 тысяч рублей.



Похвально, что все представленные дизайнеры с удовольствием откликнулись на приглашение и приняли участие в показе.



Отдельное восхищение вызвал показ дизайнера из Санкт-Петербурга Ольги Маляровой. Вот где зрители увидели шедевры, сравнимые с произведениями искусства. Каждое платье олицетворяло конкретный объект. Например, корона Российской империи вдохновила дизайнера на создание платья из красного шелкового бархата и украшение его искусственными бриллиантами и рубинами, а также натуральным жемчугом.





Для создания платья «Царевна Лебедь» было использовано 300 метров фатина, французское кружево, жемчуг и ювелирные украшения. Над созданием этого платья дизайнер работала больше года. Ранее дизайнер представила коллекцию «Эрмитаж» в Челябинске на фестивале «Платье города». Тогда автор шедевральной коллекции призналась, что на коллекцию ее вдохновил Зимний дворец.





«Для создания некоторых элементов мы сотрудничали с мастерами по созданию лепнины и золочению сусальным золотом», — делится Ольга Малярова.

Организаторы анонсировали, что теперь Парижская неделя моды будет ежегодной. Интересно, чем удивят организаторы в следующий раз… Кстати, уже на следующий день после ослепительной «Лебеди» улицы села Париж украсили гуси — они стали маскотом ежегодного Парижского полумарафона. Как прошло масштабное и не менее креативное, хоть и спортивное, мероприятие — читайте в наших материалах.