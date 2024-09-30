Челябинцы увидели мировую премьеру балета «Пушкин. Сны после жизни»

Через танец — о жизни великого поэта

Фестиваль мировых премьер музыкальных театров завершился в Челябинске. Московский театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева представил постановку «Пушкин. Сны после жизни».

Первый показ балета на музыку Андрея Петрова состоялся совсем недавно, в конце июля 2024 года, на Новой сцене Большого театра России. А в сентябре новый балет уже представлен на сцене челябинского театра.

Диплом участников фестиваля гостям вручила народная артистка РФ Татьяна Предеина.

«Мы рады приветствовать вас в Челябинске. Для нас большая честь — представлять на сцене нашего театра премьеру балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева», — сказала Татьяна Предеина.

Трогательная история о жизни и любви великого поэта покорила зрителей. Балет «Пушкин. Сны после жизни» языком танца повествует о нелегкой судьбе поэта, о его нравственных метаниях, о его любви и творчестве. В балете есть все, что выпало на долю Пушкина: любовь к Натали, бремя царской милости, дружба с декабристами, пугачевщина, соперничество с Дантесом, волнующие отношения с музой.

Вместе с артистами в Челябинск приехал художественный руководитель театра Иван Василев.

«Наталья Касаткина до последнего дня жизни репетировала с артистами постановку балета о Пушкине. Готовилась сама читать стихи, которые звучат в спектакле. Она хотела исполнять роль Леонии, дочери Дантеса, которая была влюблена в Пушкина. Но не случилось», — рассказал Иван Василев.

Так сложилось, что постановка «Пушкин. Сны после жизни» стала последней из многочисленных постановок Касаткиной и Василева. Обращение к творчеству поэта не случайно для великих хореографов современности. Наталия Касаткина была влюблена в творчество Пушкина, знала практически все его произведения наизусть.

Автор: Людмила Ковалева