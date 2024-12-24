Камерный театр расширится вглубь за счет исторического подземелья

Старинные подвалы вскроют в 2025 году

Знаменитое историческое подземелье под зданием Камерного театра в Челябинске приспособят под еще одно театральное пространство. Эксклюзивом с корреспондентом ИА «Первое областное» поделился директор Камерного Павел Михайлов.

«Камерный театр решил немного расшириться, но пока новых зданий к нам не пристраивают. Всем известно, что под Камерным находятся подземелья, одно из них мы вскроем и попробуем присоединить к театру в новом, 25-м году», — поделился Павел Михайлов.

Также в 2025 году в театре пройдут четыре премьеры. А в июле в Камерном запустят театральную лабораторию, чтобы пополнить «режиссерский портфель» из постановщиков.

Еще одним направлением работы на будущий год называют развитие малой сцены. Здесь будут представлять работы студентов института культуры.