«Здесь все интересно — глаза разбегаются»: Челябинск стал рыжим‑рыжим

Литературный форум с лекциями, мастер‑классами и встречами с авторами бестселлеров стартовал

Вот уже несколько лет в сердце Южного Урала съезжаются книгоманы, книголюбы и книготворцы. Первые две категории — со всей области. Третья — со всей страны. Вот и сегодня, 27 сентября, в Центре международной торговли с самого утра рабочего дня не протолкнуться. Здесь стартовал «Рыжий фест» — главное литературное событие года. Как выглядят площадки форума на первые два часа работы — в нашем фоторепортаже.

С десяти утра в закрытые двери Центра международной торговли стучались люди. И пусть Южно-Уральская книжная ярмарка открывается в 11 часов, а сам форум — только в час. Кажется, что весь город сегодня отменил работу, лишь бы прийти на «Рыжий фест». К церемонии открытия в залах и коридорах форума уже не протолкнуться.

Многие люди даже одежду выбрали ярких оранжевых оттенков — сразу видно, истинные фанаты книжного фестиваля. Портфель оранжевого цвета захватил и талисман телеканала ОТВ Отвин. Должно быть, свою ношу он готовится нагружать книжками.

Для участников приготовили три этажа непрекращающегося книжного водоворота. Здесь продавцы делятся главными новинками года и в геометрической прогрессии увеличивают своим рассказом количество людей возле прилавка. Авторы презентуют свои книги для любознательных, выступают артисты.

Хотя лекции и встречи начались раньше официального открытия, все же старт фестивалю положило традиционное перерезание оранжевой ленты. Почетная роль досталась министру культуры Челябинской области Алексею Бетехтину, директору Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталье Диской и председателю Союза журналистов Челябинской области Светлане Зайцевой.

«Этот фестиваль — один из моих любимых. В частности, потому, что здесь можно увидеть и потрогать новые, только изданные произведения, — для меня это всегда интересно и волнующе. А еще впереди столько мероприятий и интересных встреч, сконцентрированных в три дня… Цифры прибывающих на форум издательств, спикеров только растут — за это нужно огромное спасибо сказать организаторам форума. А вас, челябинцы, с праздником, открытием „Рыжего феста“!» — поздравил министр культуры Алексей Бетехтин.

Пятый год фестиваля — уже не шутки. И приезжает на «Рыжий фест» каждый год все больше и больше звездных авторов и издательств со всей страны. Представитель АСТ Анастасия рассказала, что участие в мероприятии такого высокого уровня важно для издательств, в том числе самых крупных российских — «Эксмо», «Редакции Елены Шубиной», АСТ.

«Очень много авторов, которые участвуют в форуме, издаются нами, приезжающими книжными издательствами. И представьте, если бы авторы выступали, а с их произведениями слушатели познакомиться бы не смогли, — это было бы некрасиво…» — поделилась участница книжной ярмарки.

«Рыжему фесту», казалось бы, всего пять лет. Или уже? Первый юбилей доказал, что спрос и потребность в культурно-литературном мероприятии у города есть, причем большой. Есть ли какой-то секрет успеха?

«Залог успеха в том, что форум меняется, стремится быть интересным. Он действительно ориентирован на большую аудиторию. Это и семьи с детьми, и начинающие писатели, которые только делают первые шаги в литературе. Он для людей, которые любят книги и не представляют свою жизнь без чтения. Каждый, с каким бы запросом ни пришел сюда, обязательно найдет мероприятия, которые будут ему интересны. Для многих форум становится навигатором в „книжном море“, потому что, когда человек заходит в книжный, он нередко теряется в многообразии новинок, обложек, названий, имен. Если вы хотите понять, что определяет литературу здесь и сейчас, то книжный фестиваль — это такая вот мгновенная картина всего того, что обсуждают, читают, о чем думают, спорят. Посмотрите, вот пятница, день, а людей очень много. А что будет в выходные...» — честно поделилась с нами организатор «Феста» Ульяна Бисерова.

Впереди у челябинцев — три дня, более ста мероприятий и невероятное множество книг. Каждый найдет для себя что-то интересное.