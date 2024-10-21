Челябинцам показали театр полотенец

Артисты из Шанхая сыграли постановку с необычными куклами

Фестиваль кукольных спектаклей «Соломенный жаворонок» постепенно подходит к концу, но удивительные постановки все не заканчиваются. Один их таких спектаклей — «Растущая боль» Шанхайской театральной академии.

Название готовит к чему-то трагичному, обязательно с жестоким финалом, но на деле история очень трогательная и милая. Начинается сюжет с «рождения» двух полотенолюдей. Голубое полотенце оживает и превращается в мужчину. Розовое — в женщину. Почти сюжет об Адаме и Еве.

Махровые человечки влюбляются и женятся. Вскоре у пары появляется сын. Ему все интересно, все хочется потрогать — даже открытый огонь. Родители удерживают от непоправимых ошибок и заботливо растят свое чадо. Но тут сын переходит на новый уровень (прям как в «Марио»), взрослеет, и начинается подростковый возраст.

«Не хочу», «не буду», лень и плохие оценки. Знакомо, правда? Вот только отец семейства приходит в бешенство и навешивает нерадивому отпрыску затрещин. Оскорбленный сын уходит из дома — растущая боль в его груди и обида сильнее, чем желание оставаться с родителями.

Примирение, конечно, происходит — как могут родные долго злиться друг на друга? Тут перекличка не столько с рембрандтовским «Блудным сыном», сколько с Тургеневым — отцы и дети и их непонимание: взрослые не могут смириться, что дети ленивы и беззаботны, а младшее поколение никак не возьмет в толк, зачем быть такими серьезными.

Куклы спектакля сделаны не только из полотенец, но и палочек для еды, теннисных мячей и других бытовых предметов. А еще постановка исполняется без слов, поэтому перевод не требуется. Да и слова этому сюжету не нужны — все и так считывается.

«Это история о взрослении ребенка, взаимоотношениях с родителями и трудностях, с которым и сталкивается каждый из нас. Это традиционный китайский сюжет, который очень ценят в народе. Спектакль может понять каждый человек, вне зависимости от возраста, национальности или религии», — поделился артист из Шанхая Цзинь Фэн.

Помимо «Растущей боли» челябинцам показали и несколько небольших сценок, знакомящих с искусством китайского театра. Например, куклы на палках, которых необходимо держать высоко над головой. Или необычную технику «смены лиц», которую чаще всего используют в опере. Артист (почти иллюзионист) за секунду меняет одну маску на другую. Как и куда он прячет предыдущие — осталось для зрителей загадкой.