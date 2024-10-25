«На века»: в центре Челябинска проблемную арку украсили мозаичным панно

Яркие стеклышки пришли на смену ругательным надписям и рекламе наркотиков

Между библиотеками Пушкина и Горького в центре Челябинска спряталась арка. Ежедневно через нее на проспект Ленина мчится большой поток автомобилей, объезжая «короткий» светофор на Свободы. Много и горожан — они бегут по своим делам по улице Пушкина. Только теперь челябинцев в арке будут встречать не стихийные граффити и надписи, а мозаика в виде символов города и просто милых котиков.





«Мы оставляем потомкам этот след, чтобы в дальнейшем, долгие годы, люди могли приходить сюда и любоваться этим достижением Челябинска. Наш проект — единственный в городе подобных масштабов», — поделилась мастер Наталья.

Это проект «Яркий след» от галереи «Историст». В течение полутора лет мастера выкладывали панно из кусочков стекла, чтобы потом собрать в каком-то важном для города месте — проходном, но при этом мрачном, которое можно было бы оживить и украсить. Изначально хотели сделать панно на проспекте Ленина, неподалеку от педагогического университета, но все сложилось так, что локацией для мозаики стал бульвар Славы.





Так здесь появились верблюды, достопримечательности Челябинска, логотип «Трактора», парки. Даже герои разных компьютерных игр и «Хэллоу Китти». Основной костяк создающих панно — шесть человек. Они с самого начала проекта работали над мозаикой. Кто-то присоединялся, но после первой картинки 20 на 20 говорил: «Ох, как же тяжело, я больше не хочу этим заниматься». Много картинок создали дети — оттого панно украсили не только виды Челябинска, но и какие-то персонажи из поп-культуры, видеоигр. Ребята просто создавали то, что любят, это их видение прекрасного.

«Мы хотели подарить городу что-то хорошее, что будет развивать культуру горожан. Мы оставляем этот яркий след как место притяжения для горожан, как культурное место, как маршрут для туристов. Кстати, много экскурсоводов уже оценили наши картины и пообещали включить локацию в свою маршрутную карту, чтобы приводить туристов. Потому что подобного в городе больше нет», — поделился операционный директор галереи «Историст» Евгений Тимофеев.





Помимо этого, кураторы проекта перекрасили всю арку, добавили геометрических фигур и закрыли непристойные надписи. Общая площадь всей работы — 70 «квадратов». Саму мозаику мастера выкладывают уже два месяца, и это несмотря на то, что большинство картинок были готовыми — их оставалось только наклеить на дом.

Было:





Фото: Андрей Ткаченко

Стало:





Небольшой квадратик рисунка создается примерно полтора-два часа. Метровые картины художники выкладывали уже неделями. Все устали и шутят, что дорабатывают на голом энтузиазме, но закончить полотно страшно хочется.





— Не страшно, что вандалы начнут отламывать кусочки?

— Хах, а вы попробуйте сами. Не получится — мозаика тут на века.

Организаторы проекта немного боятся, что панно начнут закрашивать, но верят, что прекрасное притягивает прекрасное: если на стене будет произведение искусства, то его и портить не захочется. Хотя какой-то прохожий уже дополнил выкрашенную художниками колонну словом «Жиза». Видимо, рука так и чесалась оставить свой след рядом с искусством — благо не прямо между квадратиками мозаичных изображений. Но, как говорится, доверяй, но проверяй — камеры видеонаблюдения здесь все-таки установили.

«Вандализм никак не объяснить. Один граффитист рассказал нам, что молодежь так протестует, выражает обиду. Им так хочется свой яркий след оставить. Но мы все-таки надеемся, что на такую красоту они посмотрят, вдохновятся и пойдут дальше», — поделился Евгений Тимофеев.





Художники рассказали, что жители дома уже оценили получившиеся картины. И если поначалу не понимали, что тут делают люди с краской и осколками и почему все время перекрывают проход, то сейчас рады, что их дом стал небольшой галереей мозаичного искусства.

К слову, мастера мечтают вскоре украсить и вторую арку на стыке домов по Коммуны, 69 и Советской, 65.





Пока мастера заканчивают работу, часть мозаики все еще закрыта черным полотном. Но работы завершат уже 30 октября. В этот день проект презентуют публике в библиотеке имени Пушкина.