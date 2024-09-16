Челябинские зрители побывали на «Первом балу Наташи Ростовой»

Хабаровский музыкальный театр привез на Южный Урал полный состав балета, оперы и оркестра

Эстафету фестиваля мировых премьер музыкальных театров подхватил Хабаровский краевой академический музыкальный театр. Гости привезли свой премьерный мюзикл «Первый бал Наташи Ростовой» на музыку Владимира Баскина.

Идея и постановка спектакля, создание инсценировки принадлежат Наталье Индейкиной. Мюзикл восхищает масштабностью композиции, практически полным воспроизведением сюжета великого романа Льва Толстого «Война и мир». Знаменитая история о любви, страстях и потерях разворачивается на фоне значительных исторических событий.

Первое действие — мирная часть романа, во второе действие вторгается война с Наполеоном. По сцене маршируют солдаты с ружьями, катают полноразмерные пушки, реют флаги, командует Кутузов.

Сценография, костюмы Юлии Гольцовой удивительно точно передают атмосферу жизни российской аристократии позапрошлого века. Работа художника Дениса Солнцева, к слову, лауреата «Золотой маски», восхищает неординарностью и действенностью подхода.

Хабаровский театр привез в Челябинск полный состав балета, оперы, оркестра. Полторы недели фура с декорациями ехала почти через всю страну, артисты на самолетах добирались больше суток, часть оркестра не успела на репетиции, добралась только к самому показу спектакля. Не все музыкальные инструменты возможно было взять с собой, что-то пришлось просить взаймы у челябинских музыкантов.

«Наш театр впервые на гастролях в Челябинске. Привезти сюда все декорации, костюмы, людей оказалось непростой задачей. Но когда появилась возможность принять участие в фестивале, я молниеносно согласился. Мы с большим трепетом готовились к этим гастролям», — поделился художественный руководитель хабаровского театра Никита Туранов.

Он добавил, что надеется на новую встречу с челябинскими зрителями:

«Надеюсь, что в следующем году, а может, и раньше, Хабаровский музыкальный театр приедет на полноценные гастроли и привезет не одну постановку, а названий десять, не меньше!»

Фестиваль мировых премьер музыкальных театров стремительно приближается к своему завершению. Впереди только балет «Пушкин. Сны после жизни» московского Государственного академического театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева 29 сентября.

Автор: Людмила Ковалева

