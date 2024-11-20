Сергей Безруков пообещал привезти в Челябинскую область спектакль «Капитанская дочка»

Это будет современное переосмысление классики

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На премьерном показе сериала «Плевако» в Троицке Сергей Безруков выразил желание привезти в область постановку «Капитанская дочка». Это спектакль Московского губернского театра, худруком которого является артист.

Как рассказал актер, это необычный взгляд на классику: все получилось современно и полезно как для детей, так и взрослых.

«Сейчас я веду переговоры, чтобы постановка „проехалась“ по местам пугачевского восстания. В том числе в Челябинск привезем, так что ждите!» — пообещал артист.

Премьера спектакля состоялась в сентября этого года. Как пишут на сайте театра, это расследование и одновременно «трагическая, но невероятно поэтическая история любви юных Петра Гринева и Маши Мироновой, оказавшихся в эпицентре неуправляемой стихии мятежа». Среди актеров, исполняющих главные роли, есть Даниил Вершинин, известный по сериалу «Пищеблок». Он как раз играет Петра Гринева.

Напомним, сегодня Сергей Безруков приехал в Троицк, чтобы представить сериал «Плевако» о знаменитом адвокате, родиной которого был Южный Урал. В самом городе снимали несколько сцен (он стал идеальной масштабной декорацией дореволюционной Москвы), а троичане успели поработать в массовке.