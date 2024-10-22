В Челябинске наградили лучшие спектакли «Соломенного жаворонка»

Делимся фото с постановок фестиваля

В Челябинском театре кукол имени Вольховского подвели итоги фестиваля «Соломенный жаворонок». Мы решили рассказать, кто одержал победу в каждой из пяти номинаций, и заодно показать лучшие кадры со всех спектаклей.

«Дон Жуан». Челябинский театр кукол

Спектакль отметили в номинации «Лучший художник». Приз завоевал Антон Болкунов.

«Удачи, Марк!» Вологодский театр кукол «Теремок»

Режиссер постановки Антон Калипанов — лучший на фестивале. Также спектакль получил спецприз от коллегии критиков.

«Растущая боль». Шанхайская театральная академия

«Белый пароход». Театральная лаборатория КукLab из Москвы

Абсолютный чемпион «Соломенного жаворонка». Актеры Вячеслав Ямбор и Мария Бурова отмечены в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль», а сам спектакль — победитель фестиваля.

«Друг мой». Саратовский театр кукол «Теремок»

«Быть Пенелопой». Саратовский театр кукол «Теремок»

«Лес». Томский театр куклы и актера «Скоморох»

«Бесприданница. Островский». Театр кукол «Карабаска» из Перми

«Петр I — жизнь и деяния». Могилевский театр кукол

«Игра в Геракла». Театр актера и куклы «Петрушка» из Сургута

«Топ-Топ». Челябинский Duet NEBOLET

«Гуинплен. Погружение». Тотальный театр из Алматы

«I&M (Иоганнес и Маргарет)». МУХА театр из Ростова-на-Дону

Спектакль наградили дипломом ассоциации театральных критиков.