В Челябинском театре кукол имени Вольховского подвели итоги фестиваля «Соломенный жаворонок». Мы решили рассказать, кто одержал победу в каждой из пяти номинаций, и заодно показать лучшие кадры со всех спектаклей.
«Дон Жуан». Челябинский театр кукол
Спектакль отметили в номинации «Лучший художник». Приз завоевал Антон Болкунов.
«Удачи, Марк!» Вологодский театр кукол «Теремок»
Режиссер постановки Антон Калипанов — лучший на фестивале. Также спектакль получил спецприз от коллегии критиков.
«Растущая боль». Шанхайская театральная академия
«Белый пароход». Театральная лаборатория КукLab из Москвы
Абсолютный чемпион «Соломенного жаворонка». Актеры Вячеслав Ямбор и Мария Бурова отмечены в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль», а сам спектакль — победитель фестиваля.
«Друг мой». Саратовский театр кукол «Теремок»
«Быть Пенелопой». Саратовский театр кукол «Теремок»
«Лес». Томский театр куклы и актера «Скоморох»
«Бесприданница. Островский». Театр кукол «Карабаска» из Перми
«Петр I — жизнь и деяния». Могилевский театр кукол
«Игра в Геракла». Театр актера и куклы «Петрушка» из Сургута
«Топ-Топ». Челябинский Duet NEBOLET
«Гуинплен. Погружение». Тотальный театр из Алматы
«I&M (Иоганнес и Маргарет)». МУХА театр из Ростова-на-Дону
Спектакль наградили дипломом ассоциации театральных критиков.