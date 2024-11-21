«Десять дел взяли за основу»: Сергей Безруков рассказал о работе над сериалом «Плевако»

Жители Троицка во время презентации увидели первый эпизод исторического детектива

Народный артист России Сергей Безруков представил сериал «Плевако» в Троицке. Этот южноуральский город — малая родина известного адвоката. По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера там проходила часть съемок 10‑серийного исторического детектива. Троицк, где сохранилась архитектура конца XIX — начала XX века, выступил «в роли» старой купеческой Москвы, а жители города приняли участие в массовых сценах. Во время презентации актер восхитился своим героем, его мастерством, способностью к импровизации и заразительными речами. Сергей Безруков выразил надежду, что просмотр сериала заинтересует зрителей и они захотят узнать больше о жизни Федора Плевако, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





«Это легендарная личность в истории. Номером один и остается на все времена. Человек с высшим образованием. Я не ожидал, не гадал и не думал, что сыграю его. Алексей Учитель, как сейчас помню, в Санкт-Петербурге на премии „Фигаро“ подошел ко мне и сказал: „Сергей, я хочу предложить вам роль Плевако“. Я сказал, что не похож. Он ответил: „Это не важно“. Вот и весь разговор. После чего мне дали прочитать сценарий. Потом была огромная работа над сценарием моей супруги, Анны Матисон. Она стала режиссером и сценаристом этого проекта», — говорит Сергей Безруков.

В сериале рассказывается о непростом младенчестве и пути будущего гения адвокатуры (он был незаконнорожденным, поэтому на многое не имел права) и сложных отношениях с возлюбленной Марией Демидовой, о реальных судебных делах и исторических личностях, проблемах в работе, мести врагов и угрозах репутации. История не только детективная, любовная линия тоже присутствует. Это сериал для людей с разным вкусом. При этом авторы добавили и художественный вымысел. Главного героя зовут Николай Федорович — получился собирательный образ.





Сам Сергей Безруков, сыгравший Плевако, выразил восхищение талантом адвоката, его порядочностью и готовностью защищать людей в самых безвыходных ситуациях. Он делал свою работу хорошо, даже если человек был реально виновным. Актер рассказывал, что подробно познакомился с биографией нашего земляка и прочитал двухтомник его речей.

«Закипела работа. Кропотливо. Шло изучение его дел, речей. Все речи в десять серий уложить невозможно. Как бы ни старались, так или иначе, будут некие выжимки. Но основные, самые знаковые дела, безусловно, — в десяти сериях. Каждая начинается с анекдота, а в финале его речь в суде. Он совершенно парадоксально находил, на чем будет основывать свою защиту, и человека оправдывали, он побеждал в суде. Вот откуда это берется? Гений! Это все-таки штучный талант», — рассказывает актер.





Плевако был одним из самых известных российских адвокатов XIX века. Им действительно можно гордиться. Он выиграл более 200 дел, в том числе сложных. Адвокат прекрасно знал право и владел ораторским мастерством. Будучи добрым человеком, часто бесплатно защищал простых людей. Сергей Безруков сказал, что, работая над ролью Федора Плевако, многое стал понимать про адвокатов. Актер назвал его Пушкиным юриспруденции и порадовался, что профессиональное сообщество приняло сериал.







В адвокатской среде имя Плевако действительно значимо. В 1996 году учреждена золотая медаль, а в 2003-м — серебряная медаль и диплом с вручением бронзового бюста. Награждают тех, кто внес крупный вклад в развитие правозащитной деятельности.





Троицк в вечер презентации тепло встретил Сергея Безрукова. Зрительный зал не скупился на аплодисменты и одобрительные возгласы. Актер тоже тепло отозвался о городе.

«Троицк — город-игрушка, в котором попадаешь в эпоху той самой купеческой Москвы. Я его для себя открыл и — могу сказать как на духу — полюбил. Когда мы были здесь, по-моему, весь город перестал работать, все участвовали в съемках. Таких заботливых, искренних артистов массовых сцен мы не видели ни в столице, ни вообще в России. Я хочу сказать огромное спасибо всем вам. Чем дальше от столицы, тем сильнее ощущение крепости человеческой», — обратился к зрительному залу Сергей Безруков.





Во время презентации губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал историю о том, как появилась идея организовать съемки сериала в Троицке.

«Это случилось благодаря Сергею Безрукову. Два с половиной года назад, на День Победы, Сергей Витальевич приезжал в Челябинск, и мы с ним разговаривали о жизни, творчестве. Я задал вопрос о том, какой у него сейчас самый интересный проект, и вот он сказал, что снимает фильм „Плевако“. Я обратил внимание на Троицк, и Сергей сказал, что есть потребность в уличных съемках купеческой Москвы XIX века. Мы все говорим о том, что наш замечательный город Троицк — это музей под открытым небом», — рассказал губернатор Алексей Текслер.





Сергей Безруков сообщил, что съемочная группа не прогадала, согласившись на съемки в Троицке. «Очень сложно найти объекты в Москве, чтобы в таком виде город сохранился», — сказал актер. Он также отметил командную работу, без которой проект бы не состоялся. Сергей Безруков с восхищением отозвался о режиссере, сценаристе, художнике, постановщике, актерах…

«Любой сериал, любое кино — это коллективное творчество. Как бы ты хорошо ни играл, ни исполнял свою роль, тем не менее все равно судят по всему проекту. Люди смотрят историю», — говорит народный артист РФ.





Сериал выпустила киностудия «РОК». Режиссером является Анна Матисон. Продюсерами выступили народный артист РФ Алексей Учитель и генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. Сейчас сериал выходит в онлайн-кинотеатре Premier. После этого его покажут на телеканале НТВ.

«Лучше смотрите все 10 серий, я рекомендую. В соцсетях и в телеграм-каналах уже были мнения о том, когда же кончится традиция выкладывать по одной, по две серии. Можно выложить сразу все, чтобы все посмотрели, потому что есть интерес, огромное желание смотреть дальше. Когда просмотр начинает растягиваться в течение полутора месяцев, душевных сил может не хватить, мука сплошная. Смотрите, не пожалеете», — отметил Сергей Безруков.





Кстати, о самом Троицке скажут в последней серии. Зрители увидят Свято-Троицкий собор, где Федору Плевако вручили звание почетного гражданина города и фотоальбом с видами Урала. В кадре будет настоящий сборник снимков. Он хранится в местном музее. Ранее Сергей Безруков предлагал сделать музей Плевако в его бывшем доме. Здание сохранилось. Актер также отмечал, что на особняк можно поместить памятную доску.





Мемориальная табличка в городе есть, на здании администрации. Там находился окружной суд, где в 1903 году Федор Плевако принял участие как защитник. С организацией музея же сложно, потому что бывший дом адвоката находится в частной собственности. В Троицке есть бюсты в память об известном уроженце. Один находится возле филиала ЧелГУ, другой — в здании администрации.

«Мы чтим память о великом земляке, адвокате, человеке, который защищал простых людей. И очень часто делал это абсолютно бескорыстно, любил свою профессию, свою родину. Федор Плевако родился здесь, в городе Троицке, и потом уже, будучи взрослым, приезжал сюда и, как говорят, всю жизнь помнил, откуда он и кто», — подчеркнул Алексей Текслер.

Память о Федоре Плевако увековечат в Челябинске. В сквере на перекрестке улиц Елькина и Тимирязева установят памятник. Проект уже согласован и одобрен губернатором. Пока что на месте монумента находится памятный камень. Во время общения со зрителями Сергей Безруков выразил надежду, что памятник все же установят.