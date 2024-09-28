Словно добрые феи из страшной сказки: писательницы из Донбасса представили челябинцам свои книги

Они пишут на взрослые темы для детской аудитории

Писательницы Фалена Лысакова, Юлиана Лебединская и Инна Жукова выступили на «Рыжем фесте» в Челябинске. Несмотря на то, что они пишут для подростков и самых маленьких, на встрече с авторами собрались в основном взрослые. Для каждого большой интерес — как это, писать о хорошем и светлом, когда вокруг страшные события. В чем их секрет, узнал корреспондент нашего информагентства.

Все писательницы приехали из Донецка. Для них работа — это не только писать книги. Кто-то редактирует чужие работы, кто-то рисует. А кто-то собирает гуманитарную помощь для жителей Донбасса.

Авторы делятся, что литература помогает отодвинуть все ужасы жизни на второй план. Хотя многие жители Донбасса перестали заниматься искусством с начала военного конфликта — люди просто не могут заставить себя начать творить.

«В 2014 году началось ужасное время. Было страшно, я не могла ни писать, ни рисовать. Каждый день я заставляла себя буквально по две строчки писать. И читать не хотелось. Но спустя время творчество стало спасением от ужасной реальности, в которой мы оказались»,— поделилась Фалена Лысакова.

Уйти от ужасов решили в сказочные и волшебные истории. Кто-то пишет так, что у читателей развивается эмпатия — переживаешь за каждого героя и проживаешь все его трудности. По словам писательниц, уметь чувствовать и сочувствовать — важное качество человека.







Несмотря на то, что в последнее время у писательниц выходят детские книги, они считают себя авторами для взрослой аудитории. Все заложенные в произведениях смыслы на самом деле для понимающей аудитории. Они пишут об одиночестве и необходимости кого-то рядом, о смысле жизни.

«Детям важно доносить эти вещи. С ними важно говорить на взрослые темы. Поэтому я решила писать и для самых маленьких»,— поделилась Юлиана Лебединская.

Но, по словам авторов, создавать волшебные и сказочные сюжеты — тяжелый труд, как и создание любой другой книги. Тем более, когда вокруг ужасы жизни. Но они находят в себе силы, чтобы доносить до своих читателей какие-то важные темы, поучения. И, самое главное, что добро всегда побеждает зло.