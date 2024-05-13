Челябинцы научатся реставрации старинных усадеб

Реконструкция дома в центре города начнется уже на этой неделе

В Челябинске стартует ремонт дома конца XIX века, в котором могут принять участие все желающие. Это стало возможно в результате победы «Том Сойер Феста» в грантовом конкурсе от администрации города. О победе в соцсетях рассказали организаторы всероссийской акции по восстановлению исторической среды.

Так, с этой недели в центре Челябинска (на Труда, 89) начнутся ремонтные работы: покраска окон в мастерской, реставрация второго этажа, восстановление фасадов. Всем необходимым навыкам для реконструкции старинного особняка и обучат организаторы «Том Сойер Феста» и приглашенные специалисты.

Помимо этого участников акции ждут встречи с реставраторами и архитекторами, творческие лекции, обучающие мастер-классы и прогулки по городу. Инициаторы восстановления объекта культурного наследия отмечают, что благодаря их акциям горожане помогают сохранить историческую среду родного края и становятся частью созидающего городского сообщества.