В Челябинске показали спектакль об известной шпионке

Он стал третьей постановкой театрального фестиваля

В Челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глинки продолжается фестиваль мировых премьер музыкальных театров России. Уже показали свои премьеры театры «Урал Опера Балет» (Екатеринбург), «Волга Опера» (Чебоксары). Челябинский театр представил на фестиваль самую свежую из премьер — балет «Мата Хари» в постановке Надежды Калининой.

Спектакль посетила общественный деятель Ирина Текслер.

«Очень рада, что наш театральный сезон в оперном театре открывается фестивалем мировых премьер музыкальных театров. Благодаря инициативе руководства нашего театра мы можем увидеть лучшие образцы современного оперного искусства здесь, у нас в Челябинске. И я уверена, что и нашему театру есть чем удивить гостей. Мы показываем балеты „Бесприданница“ и „Мата Хари“, которые по праву являются мировыми премьерами. Фестиваль показывает нам, что музыкальные театры преображаются, оперное искусство развивается, не перестает удивлять зрителей. Искусство живет, искусство вечно. Мы будем делать мировые премьеры», — сказала она.

Напомним, фестиваль продлится до конца сентября. Так, 10 и 11 сентября на сцену выйдут артисты музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» с некогда утерянной постановкой «Иван Грозный». Творческая команда проделала колоссальную работу по реставрации нотного материала, чтобы представить на широкую публику историю кровавого правителя, способного на любовь, преданность и проявление чувств.

В четверг, 12-го, на сцене челябинский балет «Бесприданница». Хабаровский краевой академический музыкальный театр 14 и 15 сентября выступит с мюзиклом «Первый бал Наташи Ростовой» Владимира Баскина, основанным на романе «Война и мир». 29 сентября спектаклем «Пушкин. Сны после жизни» Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева завершит фестиваль мировых премьер.