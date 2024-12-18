Последняя выставка 2024 года в Челябинском музее искусств посвящена русским художницам XX века

«Амазонки русского искусства» — о времени, о счастье и любви

Проекты все ярче, а посещаемость все выше. Сотрудники Челябинского государственного музея изобразительных искусств уверены: последняя выставка года — «Амазонки русского искусства» — побьет предыдущий рекорд, установленный экспозицией «В фарватере Айвазовского», на которой побывали 35 тысяч человек. На открытии побывали журналисты Первого областного информагентства.

В нынешней экспозиции — 47 работ 20 художниц: 46 — из фондов Третьяковской галереи (переговоры велись долгие четыре года, очень многие картины «невыездные», и для Челябинска сделано немыслимое исключение) и одна — «кубический» портрет художника авторства Веры Пестель — из фондов челябинского музея.

«Амазонки русского искусства» — это представительницы Серебряного века Зинаида Серебрякова и Мария Якунчикова-Вебер, авангардистки Наталия Гончарова, Любовь Попова, Ольга Розанова, Александра Экстер, Варвара Степанова, Вера Пестель и Надежда Удальцова.

Это живописцы эпохи «оттепели» Татьяна Яблонская, Наталья Егоршина и Лидия Мастеркова. Это неординарные художницы 70—80-х Татьяна Назаренко, Наталья Нестерова, Ирина Старженецкая, Ольга Булгакова, Елена Романова и Татьяна Насипова.

Куратор выставки от Третьяковской галереи Татьяна Ермакова призналась, что удовлетворена тем, что получилось, и поблагодарила коллектив музея за тонкую профессиональную работу.

«Никогда не знаешь, что получится, пока это идет просто список, просто раскладка. У вашего музея есть определенные сложности — эти дворцовые своды, люстры. Но вы, ваши специалисты так тонко подобрали цвет и свет, что все работы действительно заиграли», — сказала она, в частности.

Татьяна Ермакова добавила, что работы перед Челябинском прошли через реставрационные мастерские, некоторые получили новое обрамление.

«А в целом я считаю, что эта выставка — настоящий новогодний подарок для жителей Южного Урала. Она смотрибельна, легко воспринимается, а от работ идет ощущение тепла, гуманизма — это то, что притягивает зрителей», — добавила она.

К выставке подготовлен аудиогид. Треки к нему озвучили народная артистка России Наталья Заварзина, директор Областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская и замдиректора по научной работе музея Юлия Алферова, а также общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

На открытии она поблагодарила команду кураторов, которые подготовили экспозицию к показу всего за неделю.

«Челябинск стал уже настоящей культурной столицей Урала. В том числе благодаря таким знаковым и крупным событиям, как подобные выставки. Экспозиция, которую мы сегодня открываем, стала возможной благодаря нашему тесному и долгому сотрудничеству с Третьяковской галереей. Это пятый совместный проект Челябинской области и галереи, и я уверена, что эта выставка по-настоящему удивит южноуральцев», — отметила Ирина Текслер.

Выставка проходит в рамках национального проекта «Культура». Она будет открыта до 9 марта.

Возрастное ограничение 12+