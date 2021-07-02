Алексей Текслер представил концепцию метротрамвая на Московском Урбанистическом форуме

Губернатор назвал проект идеологическим и отметил, что регион готов к его реализации

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 2 июля, принял участие в Московском урбанистическом форуме. Он выступил на модуле «Инфраструктурное строительство. Технологический прорыв», рассказав о транспортной реформе в регионе — запуске метротрамвая, модернизации общественного транспорта и развитии городских пространств.

На модуле «Инфраструктурное строительство. Технологический прорыв» эксперты форума обсудили создание современной и технологичной городской среды. Один из таких масштабных в России проектов, которые готовятся к реализации, — это запуск в Челябинске метротрамвая.

«Это идеологический проект. Метро в Челябинске строится с 1980 года, и это „незакрытый гештальт“ для многих челябинцев. Я рад, что на федеральном уровне решение принято. Мы разработали две ветки и сейчас активно в этом направлении работаем», — заявил Алексей Текслер.

Эксперты, присутствующие на форуме, отметили, что для столицы Южного Урала создание сети метротрамвая — современное решение.

«Метротрамвай — это уникальное сочетание общественного транспорта, обладающего преимуществами. С той точки зрения, что есть высокая провозная способность и при этом такой транспорт может быть легким, современным, привлекательным с экономической точки зрения для регионов и агломераций. Это очень современное решение мирового уровня. Поручение, которое президент дал руководству Челябинской области, и регион, и наша отрасль готовы реализовать», — отметила гендиректор ГК «Москпроект-3» Анна Меркулова.

Зашла речь на форуме и о развитии городских общественных пространств.

«Это новые пешеходные зоны. Мы в Челябинске сейчас строим две набережные, еще несколько набережных проектируется. Это развитие велодорожек. Я сегодня на работу приехал на велосипеде: видны те проблемы, которые надо решать. Мы договорились с городом и будем реализовывать отдельную муниципальную программу по развитию велоинфраструктуры. Это модернизация зон отдыха — скверов и парков, озеленение, сохранение городского бора. Это новые объекты спорта и культуры. В Челябинске в ближайшие годы мы планируем построить ряд знаковых современных объектов. Большая их часть будет строиться за счет частных инвестиций», — сообщил глава региона.

Одно из важнейших направлений развития городского пространства, по мнению губернатора, — это общественный транспорт.

«Еще несколько лет назад общественный транспорт в Челябинске — это старые трамваи, автобусы, троллейбусы. Засилье маршруток, которые периодически горят на улицах, большой резонанс вызывает их качество. Поэтому мы уже начали транспортную реформу. Исходим из того, что это будет агломерация — не только Челябинск, но и Сосновский район, Копейск. Маршрутная сеть разработана. Основная задача, которую мы перед собой ставим, — это рост пассажиропотока общественного транспорта на 20—30 процентов. На новых автобусах большой вместимости пассажиропоток увеличится в два раза, на обновленных троллейбусах и трамваях — в три раза», — рассказал Алексей Текслер.





Добиться этого можно будет, реализовав несколько важных моментов. Первое — это предоставить приоритет общественному транспорту. В городе начали обустраивать выделенные полосы для него.

«Второе — это непосредственно обновление подвижного состава. В прошлом году 100 автобусов большой вместимости мы приобрели, в этом году будет еще 150 автобусов. И мы планомерно будем увеличивать пассажиропоток. За два года мы обновим весь троллейбусный парк и в течение двух-трех лет весь трамвайный парк, включая метротрамвай», — поделился планами губернатор Челябинской области.

Кроме обновления самого транспорта, по словам главы региона, необходимо модернизировать и инфраструктуру для него. К примеру, в Челябинске за два года планируют обновить весь троллейбусный парк.

«У нас сдерживающий факт, чтобы обновлять троллейбусный парк, — это отсутствие надлежащих депо. Они были в советское время, но сейчас необходимо строить новые, чтобы транспорт был чистый, а не стоял на окончании маршрутов. Развитие инфраструктуры предполагает полностью замену контактной сети для троллейбусов. Мы ее будем расширять, потому что будут возникать новые маршруты. Также будем заниматься инфраструктурой трамвайной», — добавил губернатор.

Напомним, весной 2021 года губернатор Алексей Текслер озвучил новую концепцию развития «подземки»: ее решено интегрировать в существующую сеть общественного транспорта в рамках начавшейся транспортной реформы.

В итоге челябинцы услышали новый для себя термин «метротрамвай»: уже построенные подземные линии будут связаны с наземными трамвайными путями, так что на определенных участках трамваи будут нырять под землю. Первых пассажиров челябинское метро должно принять через три года.