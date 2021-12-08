«К такому проекту надо было отнестись более серьезно»: Алексей Текслер — о ремонте Комсомольского проспекта

Губернатор анонсировал кадровые решения из‑за жалоб жителей

В Челябинске почти завершена реконструкция Комсомольского проспекта. При этом жители города жалуются на сниженное удобство и повышенную опасность при движении по проспекту. Кроме того, Госавтоинспекция города выявила ряд недостатков по ремонту дорожного полотна. В рамках прямой линии Алексея Текслера главу региона попросили выразить свое мнение о негативном отношении жителей Челябинска к реконструкции с учетом выявленных ГИБДД замечаний.

«Я действительно эту проблему знаю, сам наблюдаю, как и все жители Челябинской области. С одной стороны, мне импонирует желание администрации города Челябинска заниматься реновацией — все-таки это одна из основных магистралей. Но тот шум, та волна, которая поднялась, — она, по моему мнению, связана с тем, что к нему не отнеслись как к серьезному проекту, который меняет ситуацию в городе и в градостроительном плане, и в плане дорожном. К такому магистральному проекту надо было отнестись более серьезно», — отметил глава Челябинской области.

Работы по ремонту Комсомольского проспекта начали в мае этого года. Стоимость работ, которые должны завершить к сентябрю 2021 года, составила 188 млн рублей. В конце ноября в ГИБДД прокомментировали проведенный ремонт дорожного полотна на Комсомольском проспекте. Стало известно, что внесение изменения в организацию дорожного движения не согласовали с ведомством. Анализ аварийности с августа по октябрь 2021 года показал, что количество ДТП на Комсомольском проспекте увеличилось с 74 до 100, количество пострадавших людей также увеличилось с 12 до 19.

«Что касается аварийности: задача любого объект такого плана должна быть связана с безопасностью на дорогах. ГИБДД сделала анализ за непродолжительный период. Если за более продолжительный период аварийность увеличится, то это никуда не годится. Такие проекты, которые увеличивают аварийность, в регионе не нужны. Тем, кто отвечает за дорожное хозяйство, нужно обратить внимание на критику жителей и администрации Челябинска и сделать выводы определенные. Возможно, даже кадровые», — пояснил Алексей Текслер.

На замечания Госавтоинспекции в администрации Челябинска заявили, что ремонтные работы завершены не до конца. Соответственно, статистика аварийности, приведенная за период с августа по октябрь текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, некорректна.