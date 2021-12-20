Ремонт дороги на северо-западе Челябинска обойдется в 820 млн рублей

Проезжую часть приведут в порядок к осени 2024 года

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска ищет подрядчика для проведения второго этапа реконструкции дороги по улице Бейвеля от улицы Салавата Юлаева до микрорайона № 47 (улица Профессора Благих). Начальная цена контракта составляет 820,4 млн рублей. Средства направят из городского бюджета. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Заявки принимают до 24 декабря, в тот же день проведут сам аукцион.

Проект предусматривает строительство второй части дороги с западной стороны улицы Бейвеля (с нечетной стороны домов). После завершения работ эта автодорога в Парковом будет шестиполосной.



В техзадании сказано, что длина участка дороги в границах улиц Салавата Юлаева и Скульптора Головницкого составит 2,26 км, ширина проезжей части — 10 м. На всем протяжении появятся разделительная полоса с кустарниками и велодорожка. Подрядчику также нужно будет оборудовать ливневую канализацию, установить светофоры, фонари и остановочные комплексы. В частности, остановки и светофоры появятся на пересечении улиц Бейвеля и Клайна. Приступить к ремонту необходимо 1 марта 2022 года. Завершить все работы следует до 20 октября 2024 года.