В Челябинске установят 144 новые остановки общественного транспорта

В городе уже обновили 41 комплекс

В Челябинске в 2021 году установят 144 остановочных павильона. Об этом в понедельник, 18 октября, на еженедельном аппаратном совещании доложил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«В текущем году установили 41 павильон на остановках транспорта, продолжаются работы по установке еще 12 павильонов. Мы разместили аукционную документацию на поставку трамвайных павильонов в количестве 18 штук. Заключен контракт на поставку 47 павильонов и готовится документация на поставку еще 20 павильонов. Всего в текущем году готовится к размещению 144 остановочных павильона», — сообщил Максим Куляшов.

Также замглавы города добавил, что в Челябинске продолжают обустраивать трамвайные посадочные платформы. Ремонт трамвайных путей завершен на 15 перекрестках. Сейчас продолжаются работы по ремонту трамвайного переезда с заменой путей на пересечении улицы Сони Кривой и Свердловского проспекта. Утром там восстановили движение трамваев, до конца недели снимут ограничения и для автомобилей.

Напомним, в Челябинске начали проводить обособление трамвайных путей. В комплексе с обновлением другой инфраструктуры это позволит в ближайшие четыре года повысить среднюю скорость трамваев до 25 км/час.

В Челябинске заключен муниципальный контракт по восстановлению пяти трамвайных остановок по улице Дзержинского. Всего в этом году в областном центре обновят 25 трамвайных платформ.