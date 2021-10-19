В Челябинске работу светофоров подстроят под движение трамваев

11 перекрестков оборудуют индукционными петлями

В Челябинске 11 перекрестков на проспекте Победы оборудуют индукционными петлями, которые подстраивают светофор под движение трамваев. Петли встраиваются под трамвайные рельсы и автомобильные полосы и считают приближение трамваев и количество автомобилей. Затем компьютер сможет оптимально переключать фазу светофора. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в региональном Миндортрансе.

На установку оборудования на одном перекрестке потребуется 2—3 дня. Еще пара недель необходима для пуско-наладочных работ.

«Вначале в асфальте делают разрез (штробят), затем укладывают индукционный петлевой детектор и заливают специальным битумом. Соединяют петлю с транзитным фидером (проводом). Фидер соединяется с дорожным контроллером, где и аккумулируются все данные», — сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

Напомним, в Челябинске начали проводить обособление трамвайных путей. В комплексе с обновлением другой инфраструктуры это позволит в ближайшие четыре года повысить среднюю скорость трамваев до 25 км/час.

Кроме того, в городе в 2021 году установят 144 остановочных павильона.