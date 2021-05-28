Пятничный вечер грозит челябинцам ожиданием в восьмибалльных пробках

Движение машин затруднено из центра

В Челябинске в пятницу, 28 мая, конец рабочей недели сопровождается заторами на дорогах. Автомобильные пробки возникли на крупных перекрестках и развязках. Из-за ремонта дорог и переездов автомобилистам приходится искать пути объезда, которые не справляются с образовавшейся нагрузкой.

Традиционные ежевечерние пробки на улице Труда по направлению от Красноармейской и до улицы Кирова и на параллельной развязке через реку Миасс до улицы Братьев Кашириных сковали движение транспорта. Ремонт Ленинградского моста вызвал весь поток автомобилей на эти транспортные развязки. Также многокилометровые пробки образовались по улицам Новомеханической и Каслинской в объезд Ленинградского моста.

В центре города вновь стоит улица Цвиллинга от Труда до Ленина, на проспекте Ленина серьезная пробка образовалась на перекрестке Российской. Затруднено движение по Ленина до Свердловского проспекта и дальше до улицы Энгельса. По направлению в Тракторозаводский район образовались заторы по улице Рождественского и до Героев Танкограда по Ленина, параллельно по улице Первой Пятилетки.

Также стоит улица Худякова к плотине и на пересечении Воровского с Доватора.

На Свердловском проспекте — пробка на пересечении с Комсомольским. Также заторы наблюдаются на пересечении улицы Молодогвардейцев с Братьев Кашириных и проспектом Победы.