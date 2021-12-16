Фоторепортаж: как проходит ремонт трамвайных путей в центре Челябинска

Работы должны сдать через неделю, мы посмотрели, как участок выглядит сейчас

Километры «траншей», появившихся в ходе ремонта трамвайных путей по улице Цвиллинга, — тот случай, когда и водители автомобилей, и пешеходы сошлись во мнении: стало неудобно. В Миндоре сообщили, что такое положение дел сохранится до 24 декабря.

Трамвайные пути от Тимирязева до Торговой начали ремонтировать в конце октября. Сейчас движение уже открыли, но пока что между рельсами вместо плитки — щебень и глубокие ямы.

















Возле остановки «Ж/Д Вокзал» для водителей автомобилей сложилась неприятная ситуация. Те, кто хотят выехать с улицы Свободы на Цвиллинга, должны проехать через ремонтируемые трамвайные пути. Перед преградой в виде ямы, заполненной щебнем, водители тормозят. Так даже не в час-пик на этом участке дороги образуется затор.





Пешеходам не легче: нужно перебираться через рельсы. Здесь же, недалеко от остановки «Ж/Д Вокзал» в месте пешеходного перехода хотя бы сделали дополнительную, более высокую насыпь.

Однако тех, кто пользуется следующим переходом около Переселенческого сквера, такой роскошью не балуют: нужно не только ломать каблуки о камни, но и перепрыгивать через глубокие рвы, оставленные строителями.





Пассажиры трамваев также недовольны.

«Выбираться из трамвая и переходить пути очень неудобно, особенно когда с ребенком. Эти ямы огромные, не дай бог он туда упадет», — поделилась одна из пассажиров трамвая.

















К слову, в конце октября СМИ писали, что работы на Цвиллинга закончат к началу зимы. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта отреагировали на ситуацию. Там отметили, что сроки ремонта не затянуты: по контракту окончание работ — 24 декабря.

«Сроки ремонта на этом участке не затянуты. Планировалось, что трамвайное движение откроется раньше 6 декабря. Но жители домов жаловались на шум от ночных работ, поэтому сроки по запуску трамваев были сдвинуты на 12 декабря, потому что подрядчик не мог проводить ряд шумных работ в ночное время. С 12 декабря движение трамваев запущено, но с ограничением скорости до окончания ремонтных работ», — ответил ИА «Первое областное» замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

Кроме того, Александр Егоров сказал, что весной 2022 года планируется провести складку стыков, чтобы трамваи шли по рельсам практически бесшумно.