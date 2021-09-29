В Челябинске 10 участков трамвайных путей отделят бордюрами до 20 октября

Это поможет вагонам двигаться без пробок и помех

Работы по обособлению трамвайных путей от автомобильной дороги продолжаются. В планах отделить от автомобилей 10 километров рельс. Таким образом, как сообщает миндортранс, автомобилисты не смогут выехать на пути и создать опасную ситуацию, а трамвай сможет двигаться по городу без пробок.



Сейчас разметка, которую в будущем заменят каменным бордюром, установлена на 5 участках:

На Свердловском проспекте от улицы Труда до поворота на Блюхера; на улице Труда от Цвиллинга до площади Павших и от Российской до автодороги Меридиан; на улице Цвиллинга от улицы Труда до проспекта Ленина; на улице Карла Маркса от Цвиллинга до Российской и на улице Каслинская от проспекта Победы до Комсомольского проспекта.





На карте зеленым цветом выделены участки, которые будут обособлены бордюрным камнем



Работы планируют завершить до 20 октября на еще пяти участках: улицах Рождественского, Горького, Блюхера, Гагарина и Дзержинского.

Напомним, 80 процентов челябинцев поддержали идею сделать движение трамваев в городе обособленным. Голосование проходило на платформе «Активный житель 74».

Также ранее Миндортранс Челябинской области и администрация Челябинска утвердили совместный перечень 26 пересечений автомобильных дорог и трамвайных путей, которые отремонтируют в 2021 году.

Какая работа идет по обновлению транспорта в Челябинске в интервью ИА Первое областное ранее рассказал новый начальник управления транспорта Челябинска Андрей Якимов.