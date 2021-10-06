В Челябинске до конца октября обновят 60 участков дорог

Из них семь будут отремонтированы благодаря экономии после торгов

В Челябинске до конца месяца планируют завершить реконструкцию, строительство и ремонт проезжей части и тротуаров на 60 участках дорог. Работы идут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Большинство обновляемых участков — отдаленные от центра города улицы. В мэрии города привели полный перечень объектов дорожного сезона-2021.

Дорожные работы ведутся по трем направлениям: строительство и реконструкция объектов улично-дорожной сети, ремонт и обустройство наружного освещения. В перечне объектов — новые дороги, строительство которых началось в этом году по просьбам челябинцев: это участки по улице Татищева от улицы Петра Сумина до Петра Столыпина и от Петра Сумина до Комсомольского проспекта. Также в этом году завершается долгожданная дорога по улице Конструктора Духова от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда. Ее достраивают с опережением графика почти на год. Будет запущен в октябре и участок новой дороги по улице Наркома Малышева от улицы Братьев Кашириных до улицы Университетской Набережной. Здесь идет устройство дорожного покрытия и тротуаров. Движение на участке дороги закрыто.

Продолжается реконструкция Ленинградского моста. 12 участков дорог в разных районах города ремонтируются благодаря дополнительным средствам, выделенным губернатором Алексеем Текслером, среди них — улица Ворошилова от Молодогвардейцев до проспекта Победы; улица Гостевая от Братьев Кашириных до кольца поселка Шершни; проспект Давыдова от улицы Хохрякова до улицы Зальцмана; улица Дубравная от Конноспортивной до Свердловского проспекта и другие.

Идет ремонт и на 11 объектах, которые дополнительно утвердили депутаты Челябинской гордумы в конце июня. В перечень вошли: улица Гражданская от улицы Руставели до улицы Гончаренко; улица Карпинского от улицы Профинтерна до улицы Камышовой; улица Карпинского от улицы Салтыкова до улицы Камышовой и другие.

«Продолжается ремонт дорог в поселках и отдаленных от центра города районах. Среди них — улицы Культуры, Феди Горелова, Мебельная. Сейчас на данных участках дорог идет укладка асфальта, установка бордюрного камня. Завершен ремонт проезжей части улицы Хлебозаводской, ведется строительство тротуаров», — прокомментировали ход работ в мэрии города.

На 8 участках дорог будет проведен ремонт тротуаров, а ремонт проезжей части идет еще и на проспекте Победы от улицы Валдайской до улицы Бажова и по местному проезду от улицы Молодогвардейцев до челябинского автопарка.