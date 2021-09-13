На северо-западе Челябинска продолжается строительство дороги

Главы региона и города осмотрели ход работ

Алексей Текслер побывал в новом микрорайоне на улице Героя России Родионова. Здесь вместе с мэром города Натальей Котовой губернатор осмотрел, как строится новая дорога в недавно возведенном жилом массиве. Работы еще не завершены, но уже сейчас жителям «Ньютона» не грозит то бездорожье, с которыми они столкнулись еще весной.

Строительство участков по проспекту Героя России Е.Н. Родионова до улицы Академика Макеева и улицы 250 лет Челябинска должны завершиться к 20 октября. Работы идут по программе «Стимул».

«Я вспоминаю начало своей работы в регионе, как каким был Комсомольский проспект в пешеходной зоне. Сейчас, конечно, ситуация другая. Мы десятки объектов благоустраиваем и сотни дворов, дорогами занимаемся — картина меняется. Надеюсь, что жители это видят. Но это только начало, темпы мы будем наращивать. Современная городская среда, новые общественные пространства, благоустроенные скверы, парки — это то, что требует от нас время. И современный, красивый, уютный город без этого сегодня невозможен», — сказал по итогу объезда Алексей Текслер.

Взамен срубленных деревьев и кустарников на месте новой дороги будут высажено 241 дерево. Напомним, на этом объекте глава региона заострил внимание еще во время объезда челябинских дорог в апреле. Алексей Текслер отметил, что строительство в городе должно идти комплексно: вместе в жилыми домами должны возводиться инфраструктурные объекты и, обязательно, дороги.