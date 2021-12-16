В Челябинске исправят допущенные при реконструкции Комсомольского проспекта ошибки

При Миндортрансе будет создан специальный штаб, который займется этой работой

Реконструкция Комсомольского проспекта, которую завершили в Челябинске в 2021 году, вызвала много критики со стороны жителей, ГИБДД и властей. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области считают, что ошибки, допущенные при проведении этих работ, можно устранить. Об этом глава министерства Алексей Нечаев сообщил 16 декабря на брифинге во время выставки «Транспорт большого города. Дороги. Логистика».

«В следующем году будет организован штаб, куда будет входить областное ГИБДД в том числе. Те ошибки, которые мы совершили, — будем их анализировать и исправлять в следующем году. Например, полосы осталось также три, но одна фактически занята общественным транспортом. Другой пример — есть велополоса. Но на магистральной улице, наверное, делать ее не стоило. Там достаточно широкий тротуар и можно было сделать обособленную велодорожку, не мешая общественному транспорту. Все эти решения должны быть приняты проектировщиком», — рассказал глава Миндортранса региона Алексей Нечаев.

Напомним, работы по ремонту Комсомольского проспекта начали в мае этого года. Стоимость составила 188 млн рублей. В конце ноября в ГИБДД прокомментировали проведенный ремонт. Стало известно, что внесение изменения в организацию дорожного движения не согласовали с ведомством. Анализ аварийности с августа по октябрь 2021 года показал, что количество ДТП на Комсомольском проспекте увеличилось. На замечания Госавтоинспекции в администрации Челябинска заявили, что ремонтные работы завершены не до конца.

По мнению губернатора Алексея Текслера, который озвучил свою позицию во время прямой линии 8 декабря, к проекту реконструкции проспекта нужно было отнестись более серьезно.

Ранее председатель челябинского отделения движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй проехал по Комсомольскому проспекту вместе с корреспондентом ИА «Первое областное» и поделился своими впечатлениями от выполненного ремонта.