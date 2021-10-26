В Челябинске приступили к настройке светофоров под движение трамваев

Работы проводятся на 11 перекрестках

В Челябинске на проспекте Победы настраивают модернизированные светофоры, которые будут подстраиваться под движение трамваев. Работы проходят на 11 перекрестках, однако до конца этого года модернизированные светофоры могут появиться еще на двух перекрестках, сообщил в своем Телеграм-канале замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

«По приоритетному проезду трамваев на перекрестках в работе 10 существующих светофоров на проспекте Победы и 1 новый светофор на выезде из Депо № 1. Также рассматривается 2 дополнительных перекрестка для реализации до конца этого года. После настройки и тестирования модернизированных светофоров будет обновлено расписание движения трамваев для достижения максимального эффекта»,— сообщил чиновник.

Ранее в пресс-службе регионального Миндортранса рассказали, каким образом проходят работы по настройке светофоров под движение трамваев.

В Челябинске проводят обособление трамвайных путей. Это позволит повысить среднюю скорость трамваев, а также сделает движение электротранспорта более безопасным.