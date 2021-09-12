В Челябинске открыли набережную за филармонией

Но пока неофициально

Накануне, 11 сентября, в Челябинске открыли для прогулок новую набережную за филармонией. Однако официальное открытие запланировано на 18 сентября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Открыта для прогулок новая набережная за филармонией от улицы Кирова до Сквера искусств. Официальное открытие запланировано на 18 сентября»,— уточнили в мэрии.

Напомним, в августе открыли новую набережную у ТРК «Мегаполис». Прогулочная зона сразу же стала одним из самых популярных мест среди горожан.



Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил горожан придумать для новой набережной значимое событие. Челябинцы предложили самые разные варианты: фестивали рыбалки, джаза, парад молодоженов, карнавал и другие.



Накануне на улице Кирова оборудовали пешеходный переход, теперь горожане могут проходить напрямую от филармонии к Историческому музею.

