В Челябинске планируют увеличить скорость и повысить комфорт трамваев

Жителям города рассказали, как в ближайшее время изменится транспортная инфраструктура

В Челябинске начали проводить обособление трамвайных путей. В комплексе с обновлением другой инфраструктуры это позволит в ближайшие четыре года повысить среднюю скорость трамваев до 25 км/час. Об этом в четверг, 14 октября, в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

В регионе проводится большая работа по созданию комфортной трамвайной сети, а также появлению метротрама.

Обособление трамвайных путей позволит, в первую очередь, повысить скорость движения трамваев. Сейчас центральная зона города менее обособлена, существуют затруднения движения.

«По нормативам скоростным считается движение от 21 км/ч. В идеале к 2023 году реально повысить среднюю скорость трамваев в городе до 25 км/ч, если комплексно продолжать эту работу», — заявил Александр Егоров.

Еще один важный показатель — безопасность дорожного движения. За девять месяцев 2021 года на трамвайных путях произошло 1297 ДТП, каждое из которых задержало движение в среднем на 15 минут.

По словам Александра Егорова, в этом году запланировано обособление примерно 10 км путей по улицам Дзержинского, Гагарина, Блюхера и Рождественской. Еще 50 км обособят разметкой на остальных участках. Также в ноябре этого года завершат ремонт трамвайных путей совместно с обособлением на двух отрезках дорог — по Цвиллинга и Первой Пятилетки.

«Помимо обособления, мы комплексно работаем над программой ремонта путей и обновлением подвижного состава. Первые результаты уже стали видны, когда губернатор Челябинской области презентовал новые трамвайные вагоны. Это было знаковое событие для города и уже привело к повышению комфорта поездки. Впервые в Челябинске в таком количестве появились вагоны с низкопольной секцией. Платформы высотой 30 см, чтобы совпадало с уровнем низкого пола. Достичь комплексного обновления трамвайной сети планируем к концу 2023 года», — прокомментировал Александр Егоров.

В 2022 году помимо ремонта самих рельс применят сварку стыков и замену стрелок на автоматические. Это уменьшит шум при поездке на трамвае, а также ускорит поездку, так как водителю не придется переводить стрелки.

«Реализация данных мероприятий сократит время передвижения. То есть любой челябинец доедет до дома или работы на четыре минуты раньше», — отметил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона.

Напомним, в Челябинске обособят трамвайные пути тремя способами. При помощи дорожной разметки — 12 участков, дорожными столбиками обозначат 11 участков и еще девять — бортовым камнем, на остальных установят знаки.

В Челябинске заключен муниципальный контракт по восстановлению пяти трамвайных остановок по улице Дзержинского. Всего в этом году в областном центре обновят 25 трамвайных платформ. Кроме того, в Челябинск привезли восемь новых трамваев — это первая партия из обещанных городу 30 вагонов.

