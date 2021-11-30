В ГИБДД Челябинска назвали недостатки ремонта дороги на Комсомольском проспекте

В ведомстве заявили, что с ними не согласовали реконструкцию

В Челябинске Госавтоинспекция прокомментировала проведенный ремонт дорожного полотна на Комсомольском проспекте. Стало известно, что внесение изменения в организацию дорожного движения не согласовали с ведомством.

«В настоящее время в организации дорожного движения на Комсомольском проспекте есть ряд недостатков. Так, на участке от Свердловского проспекта до улицы Чайковского не проведена демаркировка старой дорожной разметки, что вводит в заблуждение водителей. Также на выделенных полосах для маршрутного транспорта частично отсутствует или имеет износ соответствующая разметка. На оборудованных для пешеходов островках безопасности также есть недостатки — не оборудованы пешеходные светофорные объекты, которые должны быть в соответствии с требованиями ГОСТов», — прокомментировала начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Челябинску Ирина Токарева.

По словам правоохранителей, из-за внесенных изменений водители могут быть введены в заблуждение. Анализ аварийности с августа по октябрь 2021 года показал, что количество ДТП на Комсомольском проспекте увеличилось с 74 до 100, количество пострадавших людей также увеличилось с 12 до 19.

Напомним, летом власти Челябинска озвучили для горожан результаты независимой экспертизы работ по ремонту Комсомольского проспекта, который проводили по распоряжению главы города. Стоимость работ составила 188 миллионов рублей. На проспекте появились выделенные полосы для общественного транспорта и островки безопасности для пешеходов.