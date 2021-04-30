В Чурилово к осени сделают дорогу с освещением к школе и детскому саду

Жители микрорайона Чурилово многие годы просят привести в порядок эти пути

На улице Конструктора Духова в Чурилово начались работы по строительству дороги, которая ведет к школе № 116 и детскому саду № 44. Вместе с этим на участке от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда появятся освещение, тротуары и остановки общественного транспорта, сообщили в администрации Челябинска.

Большой объем работ будет выполнен по выносу и переустройству инженерных сетей: предусмотрена защита действующего водовода под автодорогой, газопровод под дорогой со стороны улицы Ферганской (ул. Зальцмана) также закроют в защитный футляр среднего давления. Подрядчик построит систему ливневой канализации.

«В результате строительства улицы будет выполнен комплекс работ: устройство нового дорожного покрытия с бортовыми камнями, пешеходных тротуаров, остановок общественного транспорта с установкой 7 современных автопавильонов. При обустройстве наружного освещения будут применены светодиодные светильники. При этом в соответствии с программой „Чистое небо“ все воздушные кабели и провода будут перенесены под землю», — уточнили в мэрии.

Проект также предусматривает строительство кольцевого движения на пересечении улиц Самохина, Зальцмана, Конструктора Духова. Работы выполняются по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

При строительстве дороги с 1 мая подрядчик планирует начать снос зеленых насаждений. В счет компенсации он высадит деревья в Тракторозаводском районе.

Школа № 116 работает в микрорайоне уже несколько лет. Однако ученики в плохую погоду вынуждены добираться в современное здание в резиновых сапогах: асфальта вокруг школы нет, к ней ведет ухабистая грунтовка. По проекту первый участок, вдоль школы, должен быть готов к 1 сентября 2021 года, второй, заключительный, этап — к августу 2022 года. Но подрядчик готов полностью завершить строительство в октябре 2021 года.

