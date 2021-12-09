В Челябинске восстановили украденные из Чурилово ливневые решетки

Новые устройства сделаны из полимеров, поэтому их не получится сдать в металлолом

В Челябинске на только что построенной дороге в Чурилово установили 35 новых ливневых решеток, взамен украденных ранее. Их сделали из полимерных материалов, а не из чугуна, чтобы не привлекать внимание злоумышленников. Об этом сообщает Администрация Челябинской области.







Дорогу по улице Конструктора Духова построили в 2021 году и собирались сдать в эксплуатацию. За ноябрь в районе Чурилово в общей сложности украли 35 ливневых решеток и столько же люков.

Пропажа люков и решеток очень обеспокоила местных, потому что рядом находится школа и дети каждый день ходят по этому участку на учебу.





Напомним, подозреваемого в краже решеток задержали в Тракторозаводском районе 1 декабря.