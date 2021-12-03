«Из Комсомольского проспекта сделали большой квест»

Председатель челябинского отделения движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй — о реконструкции крупной артерии города

Реконструкция Комсомольского проспекта в Челябинске почти завершена, но разговоры о том, как изменилась дорожная артерия после апгрейда, не утихают. Автомобилисты жалуются, что движение по проспекту стало менее удобным и более опасным. ГИБДД города также высказала замечания по поводу проведенных на проспекте работ, но мэрия посчитала эти претензии несостоятельными. Председатель челябинского отделения движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй проехал по Комсомольскому проспекту вместе с корреспондентом ИА «Первое областное» и поделился своими впечатлениями от выполненного ремонта.

Дорожная разметка

На мой взгляд, сделали из Комсомольского проспекта большой нехороший квест. Во-первых, дорожная разметка. Есть полоса, которая должна быть ровной, и она такой была. А теперь она постоянно смещается куда-то — то влево, то вправо. Эту змейку отчетливо видно с водительского сиденья. Но это пока. Когда снегом заметет, я уверен, постоянно будут заезжать водители за сплошные линии. В том числе и на выделенку будут заезжать. Не считая того, что это все регулярные штрафы, это, в первую очередь, опасность. Сбоку там парковки, велодорожка — водители не всегда будут понимать, где прямо сейчас они должны ехать.





Разметка не сказать что неправильная, скорее слишком сложная и для нас непривычная. Не получится у нас вот так в лоб засунуть сюда новые столичные технологии.

Заметил, что часть старой разметки вдоль всего проспекта не стерли, но нанесли новую. Получается огромное количество дублирующих полос. В некоторых местах появляются несуществующие ряды шириною в метр. Проблема разметки, к слову, касается и выделенок с парковками.

Выделенка для общественного транспорта

Вот хорошо сделать выделенку между районами, на километр в один выезд, условно. Но на Комсомольском проспекте каждые 50 метров то въезд во дворы, то на парковку, то подъезд к магазину или офису. На первом этаже коммерческие площади же в основном, инфраструктура специфичная, не подготовленная к этим нововведениям.





Выделенная полоса в таком случае работает так: самая правая полоса — для общественного транспорта, соответственно, она перегораживает поворот из левых рядов к магазинам и парковкам. Чтобы можно было поворачивать, сделали небольшие «кармашки» в сплошной. Маленькие «кармашки». То есть нужно вовремя на эту выделенку заскочить, пересекая ее в нужном месте, затем зигзагом, проехав по ней, заезжать куда там тебе нужно.

Опять-таки зимой расположение этого «кармашка» может быть не видно, если разметку заметет. Да сюда и по чистой дороге не всегда попадаешь. Пересечешь линию чуть-чуть — камера все заметит — штраф. Попадаться будут и опытные водители, и новички. И не захочешь нарушать — все равно нарушишь.

Честно, вообще ни к чему здесь эта выделенка. Не получается ее нормально сделать. Вот у нас на проспекте Победы идут трамваи выделенные, вот это настоящая выделенка. А на Комсомольском инфраструктура повторить такое с автобусами не позволяет. Не получается сделать понятную, простую схему движения — одно на другое накладывают, чтобы соблюсти все ГОСТы. И ГОСТы правда оказываются соблюдены, но удобства для водителя нет.

Кстати, свою функцию выделенки выполняют не всегда. Сейчас вот ехал и меня подрезал водитель маршрутки. Ему, видимо, стало мало места на выделенной для него полосе, и он в один момент выскочил оттуда в левый ряд. Такое нередко случается.





Справа от выделенной полосы идет велополоса, иногда перетекающая в велодорожку. Эта полоса то присутствует, то ее нет. Для велосипедистов это тоже, конечно, квест: а куда же нам деваться, когда мы ехали нормально, добрался до перекрестка — и твоя полоса пропала.





Особенно удивительно на перекрестке у «Виктории». Там основной поток идет прямо по Комсомольскому проспекту, справа от этого потока — выделенная полоса, и где-то там, еще правее, велосипедисты. И вот те, кто поворачивают направо (на Молодогвардейцев), должны пропустить общественный транспорт и как-то через поток велосипедистов проехать. Кто кого пропускает? Вопрос тут. А скорее — кто кого замечает. В этом столкновении потоков я ничего хорошего не вижу, особенно для велосипедистов.

Велополосы здесь тоже не получается красиво сделать. Наверное, здесь подразумевалось, что велосипедист по своей полосе должен доехать до перекрестка, слезть с велосипеда, пройти по пешеходному переходу, а потом вернуться на полосу. Но так делать будут немногие. Будет большинство лезть вдоль выделенки. А если инфраструктура способствует инцидентам, то они произойдут.

Парковки вдоль проспекта

Мелкие парковки убрали, а на большие, как было сказано, сделали въезды через выделенку. Нужно вовремя успевать заскочить и выскочить. Проблема только — не знаешь, как туда попасть. Вроде едешь и видишь, что вот она — парковка. Но надо думать, когда же тебе туда можно будет попасть: въезды сделаны сильно заранее.





Потребность в парковочных местах между тем остается. Их нужно намного больше: количество организаций и заведений на первых этажах постоянно увеличивается. Многим работникам и посетителям же нужно ставить машины где-то рядом.

Островки безопасность

Островки очень широкие, из-за этого получается движение змейкой, о котором я говорил ранее. Вот прямо перед нами два островка. Дальний островок ровно на пути движения нашей левой полосы. Эта полоса, конечно, обозначена как «поворот только налево», но зимой, в гололед, я ничего безопасного для пешеходов не вижу. Туда вполне может вылететь автомобиль.





Если уж так сделали, то у этих островков должна быть нормальная защита. Может, вбить со стороны дороги трубы, обозначив их ярким цветом. При этом сделать островки нужно более компактными. Сделали бы как на проспекте Ленина: газон высокий от начала и до конца идет и в этом газоне иногда виднеются островки безопасности. Это все и видно водителю, и для пешеходов безопасно. А когда посередине дороги стоит огромный островок на Комсомольском — чем там защищен пешеход? Бордюром?





Причем я понимаю потребность в островках. Комсомольский проспект очень широкий, перейти за один раз не всегда получается. Но решение, которое по итогу нашли, далеко от идеала. Кстати, рядом с островками заметил еще один интересный момент. Если со стороны центра в сторону Молодогвардейцев ехать и нужно развернуться, то теперь нам предлагают повернуть из левой полосы, не доезжая до перекрестка. И тут же стоит светофор: отдельно прямо — отдельно налево. И у подъезжающих водителей вопрос: чем руководствоваться при развороте?





Руководствоваться просто пропуском, стрелкой «прямо» или стрелкой «налево»? Я вот сейчас задумался, как бы я поступил. Не знаю, в мое время, когда я учился в автошколе, таких вопросов в билете не было.

Что в итоге? Честно, я бы все оставил, как было раньше, развивал бы соседние улочки, чтобы распределить нагрузку на дороги. Но, может быть, мы когда-нибудь привыкнем к Комсомольскому проспекту в его нынешнем виде. Однако сейчас я, опытный водитель со стажем почти в четверть века, туда просто не лезу. Проще и безопаснее объехать по параллельным улицам.