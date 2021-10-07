В Челябинске обособят 30 км трамвайных путей

Это повысит скорость и регулярность движения трамваев

В Челябинске обособят трамвайные пути тремя способами. При помощи дорожной разметки — 12 участков, дорожными столбиками обозначат 11 участков и еще девять — бортовым камнем, на остальных установят знаки. Об этом в четверг, 7 октября, сообщили в региональном Миндортрансе.

«Это позволит повысить скорость и регулярность движения трамвая, исключит выезд на трамвайные пути личного автотранспорта и снизит аварийность на трамвайных путях», — считают специалисты министерства.

Список участков, которые будут обособлены при помощи дорожной разметки:

улица Карла Маркса — от Цвиллинга до Российской;

улица Каслинская — от Комсомольского проспекта до проспекта Победы;

проспект Победы — от Свердловского проспекта до улицы Кирова;

проспект Победы — от Российской до Горького;

улица Рождественского — в районе пересечения с автодорогой Меридиан;

Свердловский проспект — от Блюхера до Труда;

улица Труда — от Свердловского проспекта до Красной (в одну сторону);

улица Труда — от Красной до Кирова;

улица Труда — от Цвиллинга до Братьев Кашириных;

улица Труда — от Российской до автодороги Меридиан;

улица Цвиллинга — от Труда до проспекта Ленина.

Список участков, которые будут обособлены при помощи дорожных столбиков:

улица Каслинская — перед проспектом Победы при движении с севера;

улица Каслинская — от Комсомольского проспекта до Кожзаводской;

проспект Победы — от Каслинской до Кирова;

проспект Победы — от Попова до Горького;

улица Рождественского — в районе пересечения с автодорогой Меридиан;

улица Труда — перед Красной при движении с востока;

улица Труда — от Елькина до Кирова;

Свердловский проспект, д. 48 (от кругового перекрестка до въезда к Дворцу пионеров);

Свердловский проспект — от Ленина до Сони Кривой;

Свердловский проспект — перед Воровского при движении на юг;

Свердловский проспект — на пересечении с Курчатова.

Список участков, которые обособят бортовым камнем:

улица Блюхера — от Салтыкова до Курчатова;

улица Гагарина — от Дзержинского до сквера у Копейского шоссе;

улица Горького — от остановки «Ул. 5 Декабря» до проспекта Победы (в одну сторону, на север);

улица Дзержинского — от Лизы Чайкиной до Машиностроителей (с одной стороны);

проспект Победы — от Кирова до Болейко;

улица Рождественского — от проспекта Ленина до улицы Малогрузовой;

улица Первой Пятилетки — от автодороги Меридиан до Горького;

проспект Победы — от Болейко до Российской;

улица Цвиллинга — от Тимирязева до Торговой.





Знаки установят на 43 участках. Комплекс мероприятий по обособлению трамвайных путей сократит время проезда пассажиров по следующим маршрутам:

№ 3 «Завод имени Колющенко — ЧМК»;

№ 5 «Завод имени Колющенко — ЧЭМК»;



№ 6 «ЧГРЭС — ЧТЗ»;

№ 7 «Завод имени Колющенко — ЧГРЭС»;

№ 8 «Завод имени Колющенко — Чистопольская»;

№ 14 «Чичерина — ЦХП»;



№ 15 «Чичерина — ЧТЗ»;

№ 16 «Чичерина — завод имени Колющенко»;



№ 17 «Чичерина — медгородок»;

№ 18 «ЧМК — Чистопольская»;

№ 19 «Чичерина — Коксохим»;



№ 20 «Медгородок — ЧМК»;

№ 22 «Чичерина — Чистопольская».