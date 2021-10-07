В Челябинске обособят трамвайные пути тремя способами. При помощи дорожной разметки — 12 участков, дорожными столбиками обозначат 11 участков и еще девять — бортовым камнем, на остальных установят знаки. Об этом в четверг, 7 октября, сообщили в региональном Миндортрансе.
«Это позволит повысить скорость и регулярность движения трамвая, исключит выезд на трамвайные пути личного автотранспорта и снизит аварийность на трамвайных путях», — считают специалисты министерства.
Список участков, которые будут обособлены при помощи дорожной разметки:
улица Карла Маркса — от Цвиллинга до Российской;
улица Каслинская — от Комсомольского проспекта до проспекта Победы;
проспект Победы — от Свердловского проспекта до улицы Кирова;
проспект Победы — от Российской до Горького;
улица Рождественского — в районе пересечения с автодорогой Меридиан;
Свердловский проспект — от Блюхера до Труда;
улица Труда — от Свердловского проспекта до Красной (в одну сторону);
улица Труда — от Красной до Кирова;
улица Труда — от Цвиллинга до Братьев Кашириных;
улица Труда — от Российской до автодороги Меридиан;
улица Цвиллинга — от Труда до проспекта Ленина.
Список участков, которые будут обособлены при помощи дорожных столбиков:
улица Каслинская — перед проспектом Победы при движении с севера;
улица Каслинская — от Комсомольского проспекта до Кожзаводской;
проспект Победы — от Каслинской до Кирова;
проспект Победы — от Попова до Горького;
улица Рождественского — в районе пересечения с автодорогой Меридиан;
улица Труда — перед Красной при движении с востока;
улица Труда — от Елькина до Кирова;
Свердловский проспект, д. 48 (от кругового перекрестка до въезда к Дворцу пионеров);
Свердловский проспект — от Ленина до Сони Кривой;
Свердловский проспект — перед Воровского при движении на юг;
Свердловский проспект — на пересечении с Курчатова.
Список участков, которые обособят бортовым камнем:
улица Блюхера — от Салтыкова до Курчатова;
улица Гагарина — от Дзержинского до сквера у Копейского шоссе;
улица Горького — от остановки «Ул. 5 Декабря» до проспекта Победы (в одну сторону, на север);
улица Дзержинского — от Лизы Чайкиной до Машиностроителей (с одной стороны);
проспект Победы — от Кирова до Болейко;
улица Рождественского — от проспекта Ленина до улицы Малогрузовой;
улица Первой Пятилетки — от автодороги Меридиан до Горького;
проспект Победы — от Болейко до Российской;
улица Цвиллинга — от Тимирязева до Торговой.
Знаки установят на 43 участках. Комплекс мероприятий по обособлению трамвайных путей сократит время проезда пассажиров по следующим маршрутам:
№ 3 «Завод имени Колющенко — ЧМК»;
№ 5 «Завод имени Колющенко — ЧЭМК»;
№ 6 «ЧГРЭС — ЧТЗ»;
№ 7 «Завод имени Колющенко — ЧГРЭС»;
№ 8 «Завод имени Колющенко — Чистопольская»;
№ 14 «Чичерина — ЦХП»;
№ 15 «Чичерина — ЧТЗ»;
№ 16 «Чичерина — завод имени Колющенко»;
№ 17 «Чичерина — медгородок»;
№ 18 «ЧМК — Чистопольская»;
№ 19 «Чичерина — Коксохим»;
№ 20 «Медгородок — ЧМК»;
№ 22 «Чичерина — Чистопольская».