Челябинская область получила дополнительно 150 млн рублей на строительство дорог

Средства направляются из федерального бюджета

Правительство России выделило регионам дополнительное финансирование на развитие транспортной системы. Средства пойдут через Росавтодор. Суммарно из резервного фонда направят более 3,1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Челябинской области на ремонт и строительство автодорог выделят 150 млн рублей. Средства предоставляют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В распоряжении сказано, что деньги направляют «в целях реализации капиталоемких мероприятий в городских агломерациях». На Южном Урале агломераций две — Челябинская и Магнитогорская.

Информационное агентство «Первое областное» направило запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, чтобы узнать, на какие объекты потратят предоставляемые 150 млн рублей. На момент публикации этой новости ответ в редакцию не поступил.