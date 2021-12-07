Правительство России выделило регионам дополнительное финансирование на развитие транспортной системы. Средства пойдут через Росавтодор. Суммарно из резервного фонда направят более 3,1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Челябинской области на ремонт и строительство автодорог выделят 150 млн рублей. Средства предоставляют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В распоряжении сказано, что деньги направляют «в целях реализации капиталоемких мероприятий в городских агломерациях». На Южном Урале агломераций две — Челябинская и Магнитогорская.
Информационное агентство «Первое областное» направило запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, чтобы узнать, на какие объекты потратят предоставляемые 150 млн рублей. На момент публикации этой новости ответ в редакцию не поступил.