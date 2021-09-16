На северо-западе Челябинска достраивают дорогу на улице Наркома Малышева

Объект будет сдан в октябре

В Челябинске продолжаются дорожные работы. Среди крупных участков — строительство дороги по улице Наркома Малышева. Глава города Наталья Котова проверила, как на участке от Братьев Кашириных до Университетской набережной укладывают новое дорожное полотно, тротуары, обустраивают освещение и сопутствующее благоустройство, сообщила пресс-служба мэрии.

В марте прошлого года жители обратились к Наталье Котовой с просьбой построить эту дорогу. А в апреле года нынешнего подрядчик приступил к строительно-монтажным работам.

«Поскольку это дорога не магистраль, а внутриквартальный проезд, здесь применены инженерные решения в виде изгибов дороги для успокоения трафика, чтобы не возникало желания „погонять“. Тротуар сделан из крупной плитки без фаски, с одной стороны он уже готов, с другой будет завершен в ближайшие две недели. Под полотном проложены сети ливневой канализации, смонтировано освещение, в местах движения пешеходов будут соблюдены все стандарты безбарьерной среды», — рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

Одномоментно с заменой асфальтобетонного покрытия приводятся в порядок тротуары и придорожные газоны. Яркий пример тому — улица Гостевая, которая была включена в план текущего года благодаря дополнительному финансированию, направленному Челябинску губернатором Алексеем Текслером.

«Мы пересмотрели подход к ремонту улично-дорожной сети, добавив благоустройство тротуаров и восстановление газонной части. Также устанавливаются пандусы, где это необходимо, выполняется понижение бордюрного камня в местах пешеходного трафика, укладывается тактильная плитка для слабовидящих людей», — добавил Ринат Кучитаров.

Мэр посетила уличный стадион на улице Каслинской у дома № 27. Здесь организовали современный спортобъект вместо заброшенного грунтового футбольного поля и изношенной бетонной беговой дороги. Сейчас жители соседних домов и воспитанники спортивной школы могут заниматься спортом в комфортных условиях. Здесь установлено ограждение, смонтировано освещение, а периметр находится под круглосуточным видеонаблюдением.

«На данный момент за площадкой закреплен инструктор по физической культуре, который 5 дней в неделю проводит по два занятия в день для всех желающих без возрастных ограничений. Основные направления занятий — это футбол и общефизическая подготовка», — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Максим Клещевников.

Заключительной точкой объезда стал двор дома № 76 по улице Свободы. Здесь отремонтирован проезд, оборудована парковка, пешеходные дорожки выложены плиткой, а стенки цветника — из натурального камня. Кроме того, установили современные скамейки, урны, новую детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, смонтировали освещение дворовой территории. Всего в городе, по словам Натальи Котовой, в этом году более 600 объектов вошли в разные программы благоустройства.