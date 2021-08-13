В Челябинске определили список дорог для ремонта в 2022 году

Публикуем полный список улиц, которые обновят по нацпроекту в следующем сезоне

В Челябинске определили, какие дороги будут ремонтировать в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». По каждому объекту сейчас проводится конкурс для определения подрядчика, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

«Мы специально сформировали перечень дорог для ремонта по нацпроекту уже сейчас, чтобы к сезону пройти все необходимые процедуры и иметь заключенные контракты. Для подрядчиков это тоже плюс: они, понимая предстоящий объем работ, смогут тщательно все подготовить», — отмечает председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

В следующем году будут полностью отремонтированы дороги на следующих улицах:

улица Лыжных Батальонов от кольцевой развязки до границы города;

дорога в Сухомесово от ул. Чистопольской до ж/д переезда;

мост по ул. Аральской;

улица Мартеновская от ул. Беломорской до ул. Прокатной;

улица Валдайская от ул. Героев Танкограда до пр. Победы;

улица Механическая от ул. Валдайской до а/д «Меридиан»;

улица Октябрьская от ул. Танкистов до ул. Бажова;

улица Профессора Благих от ул. Молодогвардейцев до Северного тракта;

улица Гагарина от ул. Дзержинского до Копейского шоссе;

улица 50-летия ВЛКСМ от ул. Металлургов до ул. Черкасской;

улица Академика Макеева от ул. Университетская Набережная до ул. 250-летия Челябинска;

улица Разина восточный проезд от ул. Торговой до путепровода «Челябинск-Главный» (оба проезда);

мост через реку Миасс у поселка Першино;

путепровод по Троицкому тракту у поселка Новосинеглазово;

улица Дарвина — подробнее о ремонте этой улицы.

В администрации города отмечают, что данный перечень не является окончательным. Ремонт и строительство дорог ведется по нескольким программам. По мере их утверждения новые адреса будут также опубликованы.

В Челябинске отремонтируют больше дорог, чем планировали. Дополнительно 7 участков приведут в порядок до 20 октября 2021 года. Это стало возможным благодаря экономии, полученной в результате проведения конкурсных процедур.



Сейчас по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Челябинске строят несколько крупных участков. Это дорога на ул. Татищева от ул. Петра Сумина до ул. Петра Столыпина; строительство дороги ул. Татищева от ул. Петра Сумина до Комсомольского пр.; строительство дороги на ул. Конструктора Духова от ул. Сергея Герасимова до железнодорожного переезда; строительство дороги на ул. Наркома Малышева от ул. Братьев Кашириных до ул. Университетская Набережная.

Ремонт Комсомольского проспекта — одна из масштабных дорожных строек этого года в Челябинске. Также смотрим, как идет строительство нового сооружения Ленинградского моста. Для движения его откроют летом 2022 года.

