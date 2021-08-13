В Челябинске определили, какие дороги будут ремонтировать в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». По каждому объекту сейчас проводится конкурс для определения подрядчика, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.
«Мы специально сформировали перечень дорог для ремонта по нацпроекту уже сейчас, чтобы к сезону пройти все необходимые процедуры и иметь заключенные контракты. Для подрядчиков это тоже плюс: они, понимая предстоящий объем работ, смогут тщательно все подготовить», — отмечает председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.
В следующем году будут полностью отремонтированы дороги на следующих улицах:
улица Лыжных Батальонов от кольцевой развязки до границы города;
дорога в Сухомесово от ул. Чистопольской до ж/д переезда;
мост по ул. Аральской;
улица Мартеновская от ул. Беломорской до ул. Прокатной;
улица Валдайская от ул. Героев Танкограда до пр. Победы;
улица Механическая от ул. Валдайской до а/д «Меридиан»;
улица Октябрьская от ул. Танкистов до ул. Бажова;
улица Профессора Благих от ул. Молодогвардейцев до Северного тракта;
улица Гагарина от ул. Дзержинского до Копейского шоссе;
улица 50-летия ВЛКСМ от ул. Металлургов до ул. Черкасской;
улица Академика Макеева от ул. Университетская Набережная до ул. 250-летия Челябинска;
улица Разина восточный проезд от ул. Торговой до путепровода «Челябинск-Главный» (оба проезда);
мост через реку Миасс у поселка Першино;
путепровод по Троицкому тракту у поселка Новосинеглазово;
улица Дарвина — подробнее о ремонте этой улицы.
В администрации города отмечают, что данный перечень не является окончательным. Ремонт и строительство дорог ведется по нескольким программам. По мере их утверждения новые адреса будут также опубликованы.
В Челябинске отремонтируют больше дорог, чем планировали. Дополнительно 7 участков приведут в порядок до 20 октября 2021 года. Это стало возможным благодаря экономии, полученной в результате проведения конкурсных процедур.
Сейчас по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Челябинске строят несколько крупных участков. Это дорога на ул. Татищева от ул. Петра Сумина до ул. Петра Столыпина; строительство дороги ул. Татищева от ул. Петра Сумина до Комсомольского пр.; строительство дороги на ул. Конструктора Духова от ул. Сергея Герасимова до железнодорожного переезда; строительство дороги на ул. Наркома Малышева от ул. Братьев Кашириных до ул. Университетская Набережная.
Ремонт Комсомольского проспекта — одна из масштабных дорожных строек этого года в Челябинске. Также смотрим, как идет строительство нового сооружения Ленинградского моста. Для движения его откроют летом 2022 года.