Челябинцы получили премию «Патриот‑2022» за проект подготовки инженерных кадров

Программа признана лучшей в сфере образования на уровне всей России

Проект регионального центра технического творчества «Инженерные кадры России» получил всероссийскую премию «Патриот-2022». Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Премию «Патриот» вручают людям и организациям, которые занимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи, сохранением исторической памяти, добровольчеством и наставничеством. В этом году на премию было подано 1200 заявок из 75 субъектов России и 8 зарубежных стран. Победителей объявили в 14 номинациях.

Челябинцев признали лучшими в сфере образования. Региональный центр технического творчества представил на конкурс технологический проект, участники которого — дети — приходят на экскурсию на предприятие, а потом должны предложить руководству компании, как можно усовершенствовать производство.

«Дети получают уникальную возможность работать над автоматизацией производственных линий, созданием мобильных приложений, улучшением технических характеристик конвейеров. В результате они перенимают опыт старших коллег, учатся самостоятельно мыслить, искать нестандартные решения. Все это пригодится им во взрослой жизни»,

— говорит директор регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.