Премию «Патриот» вручают людям и организациям, которые занимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи, сохранением исторической памяти, добровольчеством и наставничеством. В этом году на премию было подано 1200 заявок из 75 субъектов России и 8 зарубежных стран. Победителей объявили в 14 номинациях.
Челябинцев признали лучшими в сфере образования. Региональный центр технического творчества представил на конкурс технологический проект, участники которого — дети — приходят на экскурсию на предприятие, а потом должны предложить руководству компании, как можно усовершенствовать производство.
«Дети получают уникальную возможность работать над автоматизацией производственных линий, созданием мобильных приложений, улучшением технических характеристик конвейеров. В результате они перенимают опыт старших коллег, учатся самостоятельно мыслить, искать нестандартные решения. Все это пригодится им во взрослой жизни»,— говорит директор регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.
На финале соревнований в Москве школьники из Челябинской области представили целый ряд уникальных разработок: механизм автоматической маркировки горячих поковок для Верхнеуфалейского завода, автоматизированный участок дефектоскопии и отгрузки продукции для трубопрокатного цеха ЧТПЗ, прототип автоматической линии производства печатных узлов для радиозавода «Полет». А на оборонном форуме «Армия-2022» челябинские школьники презентовали радиоуправляемый трактор-сапер. Саму машину марки «Уралец» сделали на Еманжелинском заводе тракторов, а дети придумали систему, которая обезвредит мины, и сделали агрегат радиоуправляемым.
Ранее Владислав Халамов рассказал Первому областному информагентству, чем роботы и компьютеры уступают простому бумажному самолетику.