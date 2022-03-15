В Магнитогорске рекультивируют свалку к 2024 году

Решение было принято по итогам совещания главы региона с министром природных ресурсов и экологии России

Магнитогорскую свалку будут рекультивировать в 2023—2024 годах в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Решение стало главным итогом совещания губернатора Челябинской области Алексея Текслера с федеральным министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

«В этом году завершим подготовку проектно-сметной документации, и важно будет сразу приступать к работам. Как обещал, после рекультивации челябинской свалки принимаемся за магнитогорскую. И мы, и Минприроды, и Росприроднадзор понимаем абсолютную значимость проекта. По Магнитогорску предусмотрено снижение выбросов на 23%, треть этой цифры даст рекультивация свалки», — сообщил Алексей Текслер.

Кроме того, на совещании губернатор сообщил о готовности мусоросортировочного комплекса (мощностью 200 тысяч тонн в год) и полигона (175 тысяч тонн в год) в Магнитогорске. Мощности рассчитаны на обработку и захоронение всего объема ТКО Магнитогорского кластера (10 муниципалитетов,700 тысяч жителей).

«Необходимые материалы для регистрации находятся в настоящее время в Росприроднадзоре. Просил бы в кратчайшие сроки завершить процедуру по включению полигона в Госреестр объектов размещения отходов и оформлению лицензии на деятельность. Положительные акты Росприроднадзора для лицензии тоже получены», — отметил глава региона.

Напомним, компания «Геотехпроект» из Красноярска выполнит проектно-изыскательские работы по рекультивации городской левобережной свалки в Магнитогорске. Эта фирма победила в аукционе, который проводила администрация города. Начальная цена контракта составляла 54,9 миллиона рублей. Красноярцы снизили цену до 30 миллионов рублей. Средства направят из городского и областного бюджетов.