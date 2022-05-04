В Челябинской области запустили цифровой портал по импортозамещению

На площадке предприятия смогут найти партнеров внутри страны

В Челябинской области запустили портал импортозамещения, где предприятия региона смогут налаживать кооперационные цепочки с другими территориями страны. Информацию об этом сообщает пресс-служба центра «Мой бизнес».

На сайте разместили информацию о предприятиях, которые могут предоставить аналоги зарубежных комплектующих. Также свои заявки оставляют компании, которым необходимо найти новых поставщиков. Предприниматели могут найти сведения об отраслях, наиболее востребованных в 2022 году в разрезе импортозамещения.

По словам заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, на сегодня заявки для размещения на электронной площадке поступили от 600 предприятий региона.

«Уже есть первые кооперационные цепочки. Новая платформа поможет усовершенствовать этот процесс: теперь подать заявку можно будет в удобное время в любом комфортном месте. Мы предполагаем, что цифровой ресурс поможет нам привлечь большее количество предприятий региона и, таким образом, найти заказчика/контрагента станет проще. В итоге количество новых созданных кооперационных связей увеличится», — отмечает Егор Ковальчук.

Отметим, 5 марта текущего года в Челябинской области открыли региональный центр импортозамещения. Об этом распорядился губернатор Алексей Текслер для поддержки компаний в условиях санкций. В состав центра вошли региональные Минэкономразвития и Минпром, центр «Мой бизнес», Фонд развития промышленности, Агентство международного сотрудничества.

Также на федеральном уровне для российских производителей работает «Биржа импортозамещения». Этот онлайн-сервис позволяет заказывать у отечественных поставщиков необходимую продукцию, которая исчезла с рынка из-за санкций.