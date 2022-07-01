Свалка в Магнитогорске перестает принимать отходы с 1 июля

Губернатор Алексей Текслер объявил о начале работы нового мусоросортировочного комплекса

Городская свалка Магнитогорска закрывается, с сегодняшнего дня она перестает принимать отходы. Рекультивировать объект будут по принципу челябинской свалки. Об этом в пятницу, 1 июля, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Вместо дурно пахнущего мусора на большом пространстве здесь появится зеленый холм. Проект уже скоро будет готов, сможем приступать к работам. Для жителей Магнитогорска это очередной этап экологической работы, которую мы ведем совместно с ММК. Для нашей области в целом — последовательное решение застарелых экологических проблем, накопленного в наших городах наследия», — прокомментировал Алексей Текслер.

В ближайшее время проектировщики приступят к инженерным изысканиям. Затем проектно-сметную документацию направят на госэкспертизу. Все необходимые заключения будут получены до конца 2022 года.

Работы по рекультивации начнутся в 2023 году. Средства на реализацию направят из федерального бюджета по проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Добавим, что по поручению губернатора в федеральный проект «Чистая страна» также включены свалки в Карталах, Верхнем Уфалее, Златоусте, Миассе и Троицке.

Также с 1 июля в Магнитогорске начинает работу новый мусоросортировочный комплекс и полигон для твердых коммунальных отходов. Они предназначены для безопасного обращения с ТКО в Магнитогорском кластере.