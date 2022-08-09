Первый блок станции обеззараживания воды в Челябинске запустят до конца 2022 года

Работу системы оценят жители пригородов областного центра

До конца 2022 года на очистных сооружениях в поселке Сосновка запустят первый блок станции УФ-обеззараживания воды. Сегодня, 9 августа, глава Челябинска Наталья Котова проверила ход строительства объекта, сообщили в администрации города.

Воду из новой установки первыми начнут получать жители Еманжелинска, Копейска и Коркино. В Челябинск очищенная на станции вода начнет поступать в конце 2023 года, когда система заработает на полную мощность.

Как уже писало ИА «Первое областное», станцию очистки на Шершневском водохранилище строят по федеральному проекту «Чистая вода».

«Технология ультрафиолетового обеззараживания воды — эффективный способ обеспечить качество воды в больших объемах. И, что очень важно, в отличие от хлорирования, этот способ экологически эффективный»,

— отмечал тогда председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Подрядчиком строительства, которое началось в апреле 2022 года, была выбрана компания «Монтажник» из Челябинска.

«В течение двух лет проводились проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение именно на установку системы ультрафиолетовой очистки. Благодаря национальному проекту из бюджетов всех уровней на строительство станции Челябинску выделено 890 миллионов рублей», — отметила глава Челябинска Наталья Котова во время посещения стройплощадки.

По данным министерства строительства Челябинской области, ультрафиолетовое обеззараживание воды позволит надежно очищать воду от патогенных микроорганизмов, в том числе хлорустойчивых, а также создать условия для снижения содержания хлорорганических соединений в питьевой воде.