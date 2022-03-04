Станцию обеззараживания воды в Челябинске начнут строить в апреле

Новая установка повысит эффективность работы очистных сооружений

Контракт на строительство станции ультрафиолетового обеззараживая воды в поселке Сосновка Центрального района Челябинска городское управление капитального строительства подписывает с ООО «Монтажник». Эта местная компания победила в аукционе на создание объекта для МУП «ПОВВ». Начальная цена контракта составляла 927,17 млн рублей. Фирма снизила стоимость работ до 890,09 млн рублей. Ранее название компании-подрядчика на сайте госзакупок было скрыто.

К строительно-монтажным работам по проекту ОАО «Челябгипромез» подрядчик приступит с 1 апреля этого года. Запустить объект в эксплуатацию планируется в конце 2023 года. ИА «Первое областное» сообщили в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, что станция позволит проводить ультрафиолетовое обеззараживание воды, подаваемой Челябинску, Копейску, Коркино и Еманжелинску, а также населенным пунктам Сосновского района.

«Ультрафиолетовое обеззараживание с применением ультрафиолетовых ламп позволит создать надежный барьер в отношении патогенных микроорганизмов, в том числе хлорустойчивых — бактерий, вирусов, простейших, а также создать условия для снижения содержания хлорорганических соединений в питьевой воде», — отметили в пресс-службе Минстроя региона.

Станцию обеззараживания воды ультрафиолетом возле Шершневского водохранилища построят в рамках федерального проекта «Чистая вода». Он является частью национального проекта «Жилье и городская среда», а ранее входил в нацпроект «Экология».

«Это очень значимый проект с точки зрения обеспечения качества питьевой воды для челябинцев. Технология ультрафиолетового обеззараживания воды — эффективный способ обеспечить качество воды в больших объемах. И, что очень важно, в отличие от хлорирования этот способ экологически эффективный. Надо также отметить, что челябинские власти последовательно и достаточно эффективно взаимодействуют в природоохранной сфере с федеральным центром при реализации национальных проектов», — прокомментировал ИА «Первое областное» председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

ООО «Монтажник», по данным базы «СБИС», работает с декабря 2011 года. Компания зарегистрирована в Челябинске. Владельцем является Егор Рощин, директором — Денис Кривцов. Основная сфера деятельности — производство электромонтажных работ. Также компания проводит ремонт машин и оборудования, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Организация входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций, Союз строительных компаний Урала и Сибири и ассоциацию «Проектный портал».

В 2020 году чистая прибыль «Монтажника» составляла 34,5 млн рублей. Компания участвовала в 43 аукционах, победив в 11 из них. Общая сумма заключенных контрактов — 154 млн рублей. Ранее организация проводила ремонт теплотрасс МУП «ЧКТС» и многоквартирных домов для регоператора капремонта. Контракт на строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды станет самым крупным в деятельности компании.