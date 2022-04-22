Меры Челябинской области по импортозамещению оценили на федеральном уровне

Регион первым в стране прошел экспертный мониторинг в рамках проекта «Сделано в России»

Развитие импортозамещения в Челябинской области получило экспертную оценку федеральных экспертов в рамках всероссийского проекта «Сделано в России. Регионы — локомотивы импортозамещения». Его реализует Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). Челябинская область первой среди российских регионов прошла экспертный мониторинг.

Проект предполагает, что в еженедельных аналитических докладах эксперты рассказывают о регионах, которые наиболее успешно реализуют курс на импортозамещение. В основе докладов — анализ лучших практик в области импортозамещения, которые ЭИСИ собирает с начала марта 2022 года. Первый опубликованный доклад посвящен импортозамещению в Челябинской области.

«Новая экономическая реальность стала временем возможностей для российских регионов. Важная часть этой реальности — импортозамещение, которое становится во главу угла работы региональных предприятий. Новый проект ЭИСИ призван рассказать о тех субъектах Федерации, которые наиболее успешны в этом направлении, и показать лучшие практики в этой сфере, чтобы другие регионы могли ими воспользоваться», — рассказала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Доклад, посвященный Челябинской области, включает описание социально-экономической ситуации в регионе и анализ лучших практик по импортозамещению. Описание сопровождается оценками экспертов — доцента департамента экономической теории Финуниверситета Александра Сергеева и вице-председателя Челябинского отделения «Опоры России» Дмитрия Клеутина. В докладе представлены комментарии губернатора Алексея Текслера и зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олега Голикова.

«Все эти санкции, рестрикции, ограничения нужно воспринимать как актуальные вызовы, некие челленджи, которые на самом деле расширяют пространство возможностей для предпринимателей и в целом для всех инициативных людей. Тем более что сейчас и федеральное правительство, и регионы синхронизировали усилия, чтобы максимально предоставить возможности и площадки для делового маневра»,— подчеркнул глава Челябинской области Алексей Текслер.

По словам экспертов, Челябинская область имеет значительный потенциал в области импортозамещения: в условиях санкционного давления региону важно обеспечить правильный баланс между поддержкой «тяжелых» производств и малого бизнеса, который не менее значим для областной экономики. С полной версией доклада можно ознакомиться в телеграм-канале ЭИСИ.