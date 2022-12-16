Алексей Текслер оценил обновление городского транспорта в Миассе

Здесь появились современные низкопольные троллейбусы и автобусы

В завершение рабочего визита в Миасс губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил управление пассажирских перевозок. Глава региона уточнил, что новый транспорт выйдет, в том числе, и на те маршруты, которые из-за невысокого трафика не берут на обслуживание частные перевозчики, передает корреспондент ИА «Первое областное».

За три года перемены на улицах Миасса произошли заметные. Средний возраст троллейбусов, например, составлял 24 года. Теперь идет курс на обновление общественного транспорта. При поддержке областного бюджета были закуплены современные троллейбусы и автобусы. Кроме того, в этом году с региональной поддержкой предприятие смогло поднять зарплаты сотрудникам, начать ремонт в депо, обновить устаревшее оборудование.

«Важно, что новый транспорт с нового года выйдет в том числе на те маршруты, которые важны для горожан, но трафик там не такой большой, и частники их не обслуживают. Хорошо, что муниципалитет этой проблематикой занимается. Вообще все проекты развития, которые есть в городе, будем реализовывать. Все вопросы держу на личном контроле», — уточнил Алексей Текслер.

Губернатор также отметил, что в Миассе провели большую работу по ремонту дорог. Сегодня обсуждали проект объездной дороги на Машгородке, который планируется воплотить в жизнь, а также расширять проспект Макеева с продлением троллейбусного движения.