В Магнитогорск в 2022 году доставят 20 новых трамваев

Еще 20 вагонов отремонтируют

Усть-Катавский вагоностроительный завод в этом году поставит в Магнитогорск 20 частично низкопольных трамваев. Предприятие победило во всех шести аукционах как единственный участник, в том числе в трех повторных. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Закупка новых трамваев обойдется городу в 940 млн рублей. Вагоны будут односекционными, вместимостью до 150 человек. В трамваях установят видеокамеры, кондиционеры, зарядные станции для мобильных устройств, электроподогрев сидений. Срок службы вагонов составит более 16 лет. Новый транспорт доставят в Магнитогорск до 1 ноября.

В 2021 году УКВЗ поставил в Магнитогорск 10 трамваев за 370 млн рублей. Тогда предприятие тоже было единственным участником аукционов.

Почти 232 млн рублей в этом году власти Магнитогорска потратят на ремонт 20 трамваев. Кузова для вагонов муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» поставит НПП ООО «Горизонт» из Екатеринбурга.