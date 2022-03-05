В Челябинской области открыли региональный центр импортозамещения

Поддержать производителей в условиях санкций поручил Алексей Текслер

Для поддержки компаний в условиях санкций по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе создали центр импортозамещения, сообщает пресс-служба министерства промышленности.

«Создание регионального центра импортозамещения обусловлено обращениями предпринимателей. Текущая ситуация требует комплексных мер, поэтому было принято решение объединить региональные институты для поиска максимально выгодных и эффективных сценариев для бизнеса. Стоит отметить, что в случае необходимости будет прорабатываться возможность заключить сотрудничество с зарубежными компаниями, которые заявили о нейтральной позиции в сложившейся ситуации», — прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Прежде всего, специалисты центра импортозамещения будут помогать бизнесу налаживать кооперационные цепочки. Предприятиям, которым необходимо заменить зарубежную продукцию, найдут партнеров внутри региона.



В состав центра импортозамещения вошли региональные Минэкономразвития и Минпром, центр «Мой бизнес», Фонд развития промышленности, Агентство международного сотрудничества.