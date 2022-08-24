В Челябинске 25 августа откроют все шесть полос реконструированного Ленинградского моста

Результаты работ оценил сегодня губернатор Алексей Текслер

Закрытый с мая 2021 года Ленинградский мост в Челябинске полностью откроют для движения ранним утром 25 августа. Долгожданное событие сегодня, 24-го числа, анонсировал губернатор Алексей Текслер. Глава региона осмотрел мост и оценил результаты работ, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Подрядчики из АО «Уралмостострой» могут заслуженно гордиться: основные работы они завершили на два месяца раньше срока, открыв южную проезжую часть и трамвайные линии 15 июля, а не 20 сентября, как это было указано в контракте. Северные три полосы пока закрыты для движения, но счет идет уже на часы: барьеры будут убраны ночью 25 августа.

Алексей Текслер, прибывший для осмотра моста вместе с главой Челябинска Натальей Котовой, качество реконструкции оценил высоко. Как он напомнил главе города и главному инженеру мостоотряда № 16 Алексею Кузьмину, полтора года назад мост не просто находился в предаварийном состоянии, но и был некомфортен для проезда: мешали швы в дорожном покрытии. Теперь этого нет.

Алексей Кузьмин доложил губернатору: Ленинградский мост фактически выстроен заново, выделенные по контракту 1,1 миллиарда рублей уже освоены. Сооружение стало выше на 2,5 метра, шире на 22 метра, появились дополнительные полосы движения в обе стороны. Знаменитую стелу рабочие подняли сразу на три метра, установив ее на новом основании.

«Больше всего трудностей возникло с переносом коммуникаций, их в сооружении очень много — и действующих, и заброшенных. Встречались даже не предусмотренные проектом, с ними приходилось разбираться в оперативном режиме. Последние работы связаны с переоборудованием теплотрассы в районе ТК „Ленинградский“, это необходимо было сделать именно летом, между отопительными сезонами. Сейчас работы по мосту закончены на 97 процентов», — рассказал Алексей Кузьмин.

Оставшиеся работы — это уже «косметика». Внизу, на берегу Миасса, идет компенсационная высадка деревьев и озеленение, разбираются технологические площадки, занятые мостостроителями на период работ. Технологический и временный пешеходный мостики уже демонтированы, идет очистка русла реки. Функционированию самого сооружения это уже не помешает. Кузьмин уверен, что новый объект успешно прослужит Челябинску как минимум не меньше, чем прежний, то есть порядка полувека.

«Мост знаковый. Это крупнейший инфраструктурный проект, который мы в последнее время реализовали в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“. Современный объект, который решает все текущие задачи. Проспект Победы — самая длинная улица Челябинска, теперь она снова будет функционировать беспрерывно. Это хорошее событие для всех горожан», — уверен Алексей Текслер.

Губернатор также напомнил, что в планах региональных властей — строительство и реконструкция еще семи путепроводов в Челябинске, например нового моста на улице Энгельса и путепровода через железную дорогу в поселок Новосинеглазово.

«Уверен, что все инфраструктурные задачи и в регионе, и в его столице мы, безусловно, выполним», — резюмировал глава региона.