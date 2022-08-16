Сбербанк профинансировал строительство ЖК «4 Ленина» в Челябинске на 1 млрд рублей

Первые квартиры сдадут к концу 2023 года

В Челябинске презентовали концепцию нового жилого квартала. Проект комплексной застройки будет реализован в партнерстве со Сбербанком. Банк открыл кредитную линию на первый этап строительства на сумму около 1 млрд рублей.

Застройщик «Голос. Девелопмент» начал строительство ЖК «4 Ленина» в Тракторозаводском районе Челябинска. Новый объект будет расположен на пересечении проспекта Ленина и улицы Танкистов. Он будет включать в себя три дома. Первый дом будет иметь переменную высотность в 6–10–17 этажей.

Одной из ключевых задач квартала «4 Ленина» девелопер называет создание комфортной среды для человека. Так, в комплексе будет реализована единая концепция закрытых дворов без машин, организованы пешеходный бульвар и центральная площадь с фонтанами, «карманный» парк и ландшафтное озеленение от европейского бюро. На территории дома для жителей организуют коворкинг, плейрум и чатрум. Безбарьерная среда, сквозные подъезды, наземная двухуровневая парковка для автомобилей, закрытая территория двора без машин, а общественный порядок обеспечит Единый центр мониторинга, куда выводятся данные с камер наблюдения. Первые жильцы получат ключи в декабре 2023 года.

«Финансовая поддержка девелоперов является для нас приоритетной задачей. Компания „Голос. Девелопмент“ — наш надежный партнер и один из крупнейших застройщиков Челябинска. Результатом нашего многолетнего сотрудничества стало создание знаковых для города объектов, таких как жилые комплексы „Ньютон“, „Александровский“, „Подсолнухи“ и другие. Для нас очень важно, что в новых реалиях инструменты, которые предлагает Сбербанк, помогают возводить комфортные и современные объекты для жителей региона», — отмечает управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

«Мы приступили к строительству жилого квартала „4 Ленина“ совместно со Сбербанком. Сбербанк — один из лидеров в сфере проектного финансирования. Мы ценим глубокую экспертизу специалистов Сбербанка, которые обладают большим опытом и компетенциями в сфере строительства многоквартирных домов», — говорит директор «Голос. Девелопмент» Сергей Пахомов.

Кроме того, партнеры Сбера получают выгодные условия и по другим продуктам банка. Например, «Голос. Девелопмент» доступны быстрое и упрощенное принятие решений по финансированию, обслуживание расчетных счетов и счетов эскроу, а также страхование и другие услуги.

Отметим, что Сбербанк готов участвовать на всех этапах реализации проектов жилищного строительства. Так, на стадии разработки банк предлагает застройщикам кредиты на приобретение и подготовку земельных участков (бридж-кредиты, кредиты под будущую прибыль, мезонинное финансирование). На этапе строительства банк осуществляет проектное финансирование, расчетно-кассовое обслуживание, предлагает воспользоваться электронным документооборотом и аккредитивами. На стадии реализации платежей банк выдает ипотечные кредиты, страхует покупателей и регистрирует сделки по приобретению жилья. После ввода объектов в эксплуатацию Сбербанк готов выдать кредиты под готовое жилье, которые могут быть использованы в качестве источника собственных средств для нового строительства.