Четыре моста отремонтировали в Челябинске в 2022 году

Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В 2022 году в Челябинске отремонтировали четыре моста и путепровода. На части объектов работы завершили раньше запланированного срока, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Летом этого года завершили реконструкцию Ленинградского моста. Работы велись с мая 2021 года. В результате мост стал на 20 метров шире и на 2,5 метра выше. Вдоль моста обустроили широкие тротуары, а также провели освещение и установили остановочные комплексы. Сам монумент также привели в порядок. Движение по мосту открывали в два этапа.

Кроме того, в этом году отремонтировали путепровод по Троицкому тракту возле поселка Новосинеглазово и мосты по улице Аральской и автодороге «Северный луч».

На этой неделе в челябинском Доме архитектора состоялись публичные слушания по проекту планировки территории для строительства нового моста. Он соединит улицы Энгельса и Краснознаменную. Возведение моста запланировано на 2024–2025 годы. На слушаниях горожане высказали несколько предложений и замечаний, сообщает ИА «Первое областное».