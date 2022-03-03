В Челябинске открылся ТРК «Таганай»

Первоначально комплекс строили как конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС 2020 года

На улице Труда, 181 в Челябинске 3 марта открылся торгово-развлекательный комплекс «Таганай». В нем уже работает первый в городе гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff. Эту сеть называют российским конкурентом IKEA. Hoff площадью 6 тыс. кв. м находится на втором и третьем этажах ТРК.

Два других якорных арендатора — это мебельный магазин Enza Home и гипермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео». Позже в комплексе начнут работать торговые ряды, кафе и рестораны. Также можно будет посетить выставочные залы.

ТРК «Таганай» является одним из крупнейших в Челябинске. От других комплексов его отличает трансформируемый киноконцертный зал на 2,5 тыс. посетителей. Общая площадь четырехэтажного «Таганая» составляет 56 тыс. кв. м. Парковка рассчитана на 1,3 тыс. автомобилей.